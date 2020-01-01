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โทเค็น ธีม Moltbook and Openclaw ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีม Moltbook and Openclaw เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
2
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 7.28E-6
+1.68%
+5.00%
+58.61%
$ 727.84K
--
3
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.89E-6
0.00%
-1.90%
-2.51%
$ 377.49K
--
4
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.12E-6
-0.32%
-13.30%
-21.01%
$ 312.41K
--
5
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 2.03E-6
+1.00%
+4.20%
+14.69%
$ 203.48K
--
6
Moltask
Moltask
MOLTASK
$ 5.137E-5
0.00%
-75.90%
0.00%
$ 51.38K
--
7
Clawris
Clawris
CLAWRIS
$ 5.007E-5
0.00%
+38.50%
0.00%
$ 50.07K
--
8
MOLTYCASH
MOLTYCASH
MOLTYCASH
$ 5.01369E-7
0.00%
+1.80%
+1.95%
$ 44.30K
--
9
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.16207E-7
0.00%
-0.30%
-3.40%
$ 41.62K
--
10
MOLT BUNKER
MOLT BUNKER
BUNKER
$ 3.91266E-7
0.00%
-0.10%
-0.59%
$ 39.13K
--
11
x402guard
x402guard
X40G
$ 5.978E-5
0.00%
+9.60%
+5.96%
$ 37.31K
--
12
Molthunt
Molthunt
MOLTH
$ 3.69076E-7
0.00%
-0.30%
-3.08%
$ 36.91K
--
13
CLAW HARBOR
CLAW HARBOR
HARBOR
$ 3.6872E-7
0.00%
-0.60%
-1.32%
$ 36.87K
--
14
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 35.47K
--
15
Clawshi
Clawshi
CLAWSHI
$ 3.52051E-7
0.00%
+0.10%
-2.76%
$ 35.21K
--
16
fomolt
fomolt
FOMOLT
$ 3.21071E-7
0.00%
-0.10%
-2.42%
$ 32.11K
--
17
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.16149E-7
0.00%
-0.10%
-1.81%
$ 31.62K
--
18
TACHI
TACHI
TACHI
$ 3.14475E-7
0.00%
+1.70%
-4.77%
$ 31.45K
--
19
moltline
moltline
MOLTLINE
$ 3.02856E-7
0.00%
+1.10%
0.00%
$ 30.29K
--
20
clawfred
clawfred
FRED
$ 3.02798E-7
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 29.64K
--
21
ClawiAi
ClawiAi
CLAWIAI
$ 2.90996E-7
0.00%
+0.10%
+0.08%
$ 29.09K
--
22
ClawCloudX
ClawCloudX
CLOUDX
$ 2.50517E-7
0.00%
-4.00%
-3.99%
$ 25.05K
--
23
Molt Road
Molt Road
MOLTROAD
$ 2.37849E-7
0.00%
-0.90%
0.00%
$ 23.79K
--
24
Iron Claw
Iron Claw
IRONCLAW
$ 2.34901E-7
0.00%
+13.30%
0.00%
$ 23.49K
--
25
MoltyPics
MoltyPics
MOLTYPICS
$ 2.25049E-7
0.00%
-0.60%
0.00%
$ 22.51K
--
26
CLAWBSTER
CLAWBSTER
CLAWBSTER
$ 2.24465E-7
0.00%
0.00%
-1.26%
$ 22.45K
--
27
CLAW BEACON
CLAW BEACON
BEACON
$ 2.11589E-7
0.00%
-4.40%
-0.08%
$ 21.16K
--
28
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.111E-5
+0.05%
-8.80%
-6.80%
$ 21.11K
--
29
MoltBrain
MoltBrain
BRAIN
$ 2.0307E-7
0.00%
-7.30%
0.00%
$ 20.31K
--
30
ClawdBIOS
ClawdBIOS
CBIOS
$ 2.00956E-7
0.00%
-2.30%
-2.29%
$ 20.10K
--
31
Moltworks
Moltworks
MOLTWORKS
$ 1.94555E-7
0.00%
-11.40%
0.00%
$ 19.46K
--
32
Myobot
Myobot
MOLT_MYOBOT
$ 1.93203E-7
0.00%
+0.90%
+0.77%
$ 19.32K
--
33
ClawZilla
ClawZilla
CLAWZ
$ 1.9132E-7
0.00%
-2.10%
-1.41%
$ 19.13K
--
34
Claw16z
Claw16z
CLAW16Z
$ 1.90154E-7
0.00%
+0.60%
+0.46%
$ 19.02K
--
35
MoltID
MoltID
MOLTID
$ 1.984E-5
-0.05%
-7.90%
-3.03%
$ 18.98K
--
36
Custos
Custos
CUSTOS
$ 1.89261E-7
0.00%
+1.90%
0.00%
$ 18.93K
--
37
BlueClaw
BlueClaw
BCLAW
$ 1.79927E-7
0.00%
-5.00%
0.00%
$ 17.99K
--
38
ClawdVine
ClawdVine
CLAWDVINE
$ 1.83887E-7
0.00%
-9.10%
-8.95%
$ 17.53K
--
39
Molt domains
Molt domains
MOLTD
$ 1.43616E-7
0.00%
+2.60%
0.00%
$ 14.36K
--
40
Contentos
Contentos
COS
$ 0.0001562
-0.89%
-2.38%
-10.86%
--
$ 346.99M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีม Moltbook and Openclaw คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีม Moltbook and Openclaw เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 40 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $93.95M
โทเค็น ธีม Moltbook and Openclaw ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีม Moltbook and Openclaw ที่ติดตามบน MEXC นั้น CLAWRIS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 38.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีม Moltbook and Openclaw กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 40 ธีม Moltbook and Openclaw ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีม Moltbook and Openclaw ยอดนิยม รวมถึง BABYCLAW, KELLYCLAUDE, ₸USD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีม Moltbook and Openclaw คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีม Moltbook and Openclaw ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $93.95M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีม Moltbook and Openclaw นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง