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โทเค็น การป้องกัน MEV ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การป้องกัน MEV เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.45
0.00%
-0.36%
-0.49%
$ 273.08M
$ 629.36
2
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1228
0.00%
-11.14%
+18.17%
$ 71.16M
$ 1.13M
3
Verus
Verus
VRSC
$ 0.234635
0.00%
+0.19%
+6.64%
$ 18.94M
$ 3.66K
4
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.07167
+0.38%
-0.89%
+5.36%
$ 16.45M
$ 1.06M
5
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0.007971
-7.23%
+15.65%
-11.20%
$ 6.59M
$ 16.24M
6
Shutter
Shutter
SHU
$ 0.00132075
0.00%
--
-6.35%
$ 499.93K
$ 29.94
7
Alchemist
Alchemist
MIST
$ 0.17238
0.00%
--
-1.99%
$ 461.64K
$ 355.49
8
Semantic Layer
Semantic Layer
42
$ 0.00217693
+0.16%
-0.04%
-13.87%
$ 322.55K
$ 764.26
9
Manifold Finance
Manifold Finance
FOLD
$ 0.0204704
0.00%
0.00%
-23.18%
$ 40.94K
$ 1.76
10
Lode
Lode
LODE
$ 0.0007781
0.00%
--
-0.06%
$ 34.24K
$ 917.72
11
Railgun
Railgun
RAIL
$ 1.3933
+0.31%
+0.88%
-1.88%
--
$ 40.61K
12
OpenEden
OpenEden
EDEN
$ 0.04429
+1.69%
-1.05%
+1.85%
--
$ 2.61M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การป้องกัน MEV คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การป้องกัน MEV เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $387.58M
โทเค็น การป้องกัน MEV ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การป้องกัน MEV ที่ติดตามบน MEXC นั้น HFT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 15.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การป้องกัน MEV กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 การป้องกัน MEV ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การป้องกัน MEV ยอดนิยม รวมถึง GNO, COW, VRSC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การป้องกัน MEV คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การป้องกัน MEV ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $387.58M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การป้องกัน MEV นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง