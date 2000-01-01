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โทเค็น ระบบนิเวศ Metis ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Metis เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 122,14
-0,14%
-0,04%
-1,49%
$ 7,36B
$ 0,94
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,461
+0,23%
-1,03%
+13,92%
$ 6,23B
$ 49,94K
3
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1 883,74
-0,06%
0,00%
+0,51%
$ 4,54B
--
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1,0008
0,00%
0,00%
0,00%
$ 4,49B
$ 38,46K
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1,24
0,00%
0,00%
0,00%
$ 1,40B
$ 2,89M
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0,08338
-0,20%
-1,16%
-5,08%
$ 774,91M
$ 1,73M
7
Metis
Metis
METIS
$ 2,37
-0,46%
-1,17%
-5,25%
$ 17,73M
$ 22,84K
8
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1 845,2
+0,10%
+0,00%
+0,16%
$ 15,35M
$ 16,43K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0,972937
-0,04%
-0,00%
-1,90%
$ 11,54M
$ 1,73K
10
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0,943276
0,00%
0,00%
-0,18%
$ 9,78M
$ 45,21K
11
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1,18
0,00%
+0,01%
-1,67%
$ 5,48M
$ 3,87K
12
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0,2551
-0,47%
+6,51%
-14,96%
$ 3,54M
$ 245,18K
13
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0,999227
0,00%
-0,00%
0,00%
$ 2,47M
$ 648,30K
14
Netswap
Netswap
NETT
$ 0,00909201
+0,13%
-0,00%
-1,30%
$ 877,24K
$ 77,07
15
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0,00553855
0,00%
+0,02%
-2,16%
$ 623,64K
$ 223,47
16
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0,00013768
0,00%
--
-14,15%
$ 26,82K
$ 3,69
17
Wrapped Metis
Wrapped Metis
WMETIS
$ 2,37
+0,42%
-0,01%
-5,20%
$ 25,24K
$ 3,71K
18
ENKI Protocol
ENKI Protocol
ENKI
$ 0,148733
0,00%
-0,00%
-5,05%
$ 22,31K
$ 4,08
19
Hercules Token
Hercules Token
TORCH
$ 0,00353512
0,00%
--
-7,85%
$ 13,38K
$ 8,12

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Metis คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Metis เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 19 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $24.85B
โทเค็น ระบบนิเวศ Metis ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Metis ที่ติดตามบน MEXC นั้น ANON แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Metis กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 19 ระบบนิเวศ Metis ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Metis ยอดนิยม รวมถึง WBTC, LINK, AWETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Metis คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Metis ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $24.85B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Metis นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง