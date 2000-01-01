ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น เมตากำกับดูแล ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เมตากำกับดูแล เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.642
-0.48%
+4.84%
-4.97%
$ 161.41M
$ 41.61K
2
Dinero
Dinero
DINERO
$ 0.01260641
0.00%
--
+17.74%
$ 15.92M
$ 8.11
3
Aura Finance
Aura Finance
AURA
$ 0.01902996
+0.07%
+0.18%
+39.88%
$ 1.37M
$ 3.64
4
The Index
The Index
INDEX
$ 0.006385
+0.49%
+0.99%
-38.20%
--
$ 10.54M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เมตากำกับดูแล คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เมตากำกับดูแล เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 4 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $178.70M
โทเค็น เมตากำกับดูแล ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เมตากำกับดูแล ที่ติดตามบน MEXC นั้น CVX แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เมตากำกับดูแล กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 4 เมตากำกับดูแล ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เมตากำกับดูแล ยอดนิยม รวมถึง CVX, DINERO, AURA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เมตากำกับดูแล คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เมตากำกับดูแล ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $178.70M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เมตากำกับดูแล นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง