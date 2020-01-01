ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Merlin Chain ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Merlin Chain เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63.122,14
-%0,14
-%0,04
-%1,49
$ 7,36B
$ 0,94
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,461
+%0,23
-%1,03
+%13,92
$ 6,23B
$ 49,94K
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63.074
+%0,16
+%0,00
-%1,14
$ 410,27M
$ 10,68K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62.552
-%0,06
-%0,00
-%1,51
$ 186,59M
$ 454,28
5
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62.719
-%0,16
-%0,00
-%1,36
$ 61,75M
$ 434,93
6
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0,0185
-%0,38
+%1,43
-%2,28
$ 23,54M
$ 4,41M
7
MerlinSwap
MerlinSwap
MP
$ 0,0001218
%0,00
%0,00
-%0,81
$ 383,68K
$ 7,21K
8
Huhu Cat
Huhu Cat
HUHU
$ 9,796E-5
%0,00
-%1,10
+%13,39
$ 205,71K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Merlin Chain คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Merlin Chain เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $14.27B
โทเค็น ระบบนิเวศ Merlin Chain ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Merlin Chain ที่ติดตามบน MEXC นั้น MERL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Merlin Chain กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 ระบบนิเวศ Merlin Chain ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Merlin Chain ยอดนิยม รวมถึง WBTC, LINK, SOLVBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Merlin Chain คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Merlin Chain ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $14.27B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Merlin Chain นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง