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โทเค็น ธีม Memorial ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีม Memorial เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.0409
+0.15%
-1.09%
-2.36%
$ 40.92M
$ 1.42M
2
Harambe on Solana
Harambe on Solana
HARAMBE
$ 0.00039449
-0.78%
+0.02%
-11.62%
$ 394.48K
$ 9.16K
3
First Convicted RACCON
First Convicted RACCON
FRED
$ 0.0002913
-0.08%
-0.05%
-0.19%
$ 291.26K
$ 36.53K
4
PUPPERS
PUPPERS
PUPPERS
$ 3.067E-5
-1.51%
-5.70%
+6.01%
$ 30.67K
--
5
Geoff
Geoff
GEOFF
$ 2.715E-5
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 27.15K
--
6
BALTO
BALTO
BALTO
$ 6.8663E-8
-0.03%
+0.20%
-5.60%
$ 24.65K
--
7
First Convicted Raccoon
First Convicted Raccoon
FRED
$ 1.61E-5
0.00%
-2.20%
-5.29%
$ 11.21K
--
8
Wilson Lo Siento
Wilson Lo Siento
WILSON
$ 1.054E-5
0.00%
-3.60%
-8.51%
$ 10.53K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีม Memorial คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีม Memorial เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $41.71M
โทเค็น ธีม Memorial ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีม Memorial ที่ติดตามบน MEXC นั้น GEOFF แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีม Memorial กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 ธีม Memorial ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีม Memorial ยอดนิยม รวมถึง PNUT, HARAMBE, FRED. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีม Memorial คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีม Memorial ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $41.71M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีม Memorial นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง