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โทเค็น เกม MMO ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เกม MMO เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02089
+0.05%
+0.43%
-4.35%
$ 247.26M
$ 3.84M
2
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005459
-0.59%
+5.29%
+1.70%
$ 13.50M
$ 13.00M
3
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015897
-0.06%
+0.41%
-1.93%
$ 10.77M
$ 40.70M
4
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000126
+0.80%
+4.13%
0.00%
$ 3.13M
$ 6.90M
5
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00923819
+0.09%
+0.00%
-1.22%
$ 2.71M
$ 4.47K
6
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00391
-1.01%
+0.26%
-7.78%
$ 2.07M
$ 9.27M
7
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.03592
+0.42%
-18.18%
-33.67%
$ 1.85M
$ 1.60M
8
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00173926
-0.08%
0.00%
-6.13%
$ 1.80M
$ 7.95
9
Wrapped NCG
Wrapped NCG
WNCG
$ 0.00409956
0.00%
-0.00%
-1.55%
$ 1.57M
$ 13.15K
10
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.0000665
+0.09%
-3.23%
+4.96%
$ 963.51K
$ 165.49M
11
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00109713
0.00%
-0.02%
-5.83%
$ 962.38K
$ 1.48K
12
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.0001984
+0.04%
-0.00%
+2.56%
$ 791.82K
$ 3.95K
13
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01141785
+0.07%
-0.00%
-0.64%
$ 664.80K
$ 617.31
14
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.00100118
0.00%
-0.00%
-0.60%
$ 649.50K
$ 7.87K
15
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00143547
-0.01%
-0.00%
-6.78%
$ 536.36K
$ 1.76K
16
END
END
END
$ 0.00299122
+0.06%
--
-2.97%
$ 389.47K
$ 44.87
17
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00034228
0.00%
--
-1.88%
$ 342.28K
$ 1.02
18
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00398529
0.00%
-0.58%
-58.09%
$ 195.15K
$ 6.16
19
Kindra by virtuals
Kindra by virtuals
KINDRA
$ 0.00016259
-1.51%
-0.06%
+8.49%
$ 162.60K
$ 1.32K
20
Sekuya
Sekuya
SKYA
$ 0.0002872
+0.49%
+2.51%
-4.83%
$ 159.25K
$ 39.68M
21
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3.613E-12
0.00%
+0.40%
-0.14%
$ 143.05K
--
22
World Of Claudecraft
World Of Claudecraft
WOC
$ 0.00014006
-8.48%
-0.10%
-1.60%
$ 139.63K
$ 1.87K
23
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057613
0.00%
--
-0.05%
$ 110.18K
$ 4.15
24
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00021685
0.00%
-0.02%
-1.36%
$ 106.15K
$ 1.14
25
HermesWorld
HermesWorld
HERMESWORLD
$ 4.893E-5
-1.35%
-13.80%
-24.88%
$ 48.92K
--
26
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.00019429
0.00%
+0.00%
-5.32%
$ 44.86K
$ 1.17
27
Gaia Everworld
Gaia Everworld
GAIA
$ 9.991E-5
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 42.21K
--
28
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.84E-6
0.00%
-0.10%
-0.21%
$ 40.72K
--
29
DEEPSPACE
DEEPSPACE
DPS
$ 0.00051697
0.00%
--
0.00%
$ 37.88K
$ 1.12
30
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 9.97E-5
+0.14%
+8.20%
+9.71%
$ 34.57K
--
31
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.26E-6
0.00%
-0.40%
+0.93%
$ 32.18K
--
32
SEKA
SEKA
SEKA
$ 3.131E-5
-0.38%
-0.40%
+1.10%
$ 31.31K
--
33
Metaverser
Metaverser
MTVT
$ 4.801E-5
0.00%
-15.90%
0.00%
$ 22.39K
--
34
Valora
Valora
VALORA
$ 1.876E-5
-0.05%
-1.00%
-23.65%
$ 16.96K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เกม MMO คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เกม MMO เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 34 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $291.32M
โทเค็น เกม MMO ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เกม MMO ที่ติดตามบน MEXC นั้น OIK แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เกม MMO กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 34 เกม MMO ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เกม MMO ยอดนิยม รวมถึง MON, BIGTIME, TLM. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เกม MMO คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เกม MMO ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $291.32M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เกม MMO นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง