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โทเค็น โทเค็นรีสเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็นรีสเตกแบบสภาพคล่อง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
+0.36%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.18
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,026.51
+0.07%
+0.00%
+0.42%
$ 865.26M
$ 4.82K
3
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,411
+0.09%
+0.00%
-1.46%
$ 649.97M
$ 2.03M
4
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.49
+0.02%
+0.00%
+0.36%
$ 86.66M
$ 610.39
5
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,332.53
0.00%
--
-1.06%
$ 58.67M
$ 23.27
6
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
7
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,067.76
+0.08%
+0.04%
+0.36%
$ 32.46M
$ 31.74K
8
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,021.72
0.00%
+0.00%
+0.50%
$ 23.31M
$ 27.42
9
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 97.46
+0.06%
-0.00%
-1.37%
$ 7.74M
$ 27.62
10
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,959.68
+0.06%
0.00%
-1.74%
$ 7.49M
$ 2.02K
11
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 87.67
+0.15%
-0.00%
-1.34%
$ 6.86M
$ 10.78K
12
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 97.69
0.00%
-0.00%
-0.98%
$ 2.79M
$ 16.41
13
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.3
0.00%
--
-0.48%
$ 333.46K
$ 63.63
14
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,945.3
0.00%
--
+4.36%
$ 330.31K
$ 3.97

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็นรีสเตกแบบสภาพคล่อง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็นรีสเตกแบบสภาพคล่อง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 14 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $5.16B
โทเค็น โทเค็นรีสเตกแบบสภาพคล่อง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็นรีสเตกแบบสภาพคล่อง ที่ติดตามบน MEXC นั้น WEETH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็นรีสเตกแบบสภาพคล่อง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 14 โทเค็นรีสเตกแบบสภาพคล่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็นรีสเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยม รวมถึง WEETH, RSETH, LBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็นรีสเตกแบบสภาพคล่อง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็นรีสเตกแบบสภาพคล่อง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $5.16B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็นรีสเตกแบบสภาพคล่อง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง