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โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการรีสเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็นกำกับดูแลของการรีสเตกแบบสภาพคล่อง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.5058
+0.16%
+6.12%
+30.83%
$ 447.29M
$ 6.01M
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.268
-0.31%
-3.28%
-6.70%
$ 216.67M
$ 194.85K
3
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0.03343
-0.03%
+0.54%
-6.95%
$ 9.58M
$ 1.69M
4
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0122
+0.82%
-1.60%
-4.65%
$ 5.95M
$ 4.98M
5
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006154
-0.69%
-0.60%
+0.41%
$ 3.05M
$ 93.65M
6
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00063359
0.00%
-0.00%
-4.17%
$ 449.68K
$ 456.02
7
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0.01262533
+0.07%
+0.00%
-6.15%
$ 290.76K
$ 100.38
8
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0.00187196
0.00%
--
-0.16%
$ 71.61K
$ 1.17
9
Fragmetric
Fragmetric
FRAG
$ 0.00027559
0.00%
--
-60.95%
$ 55.67K
$ 28.46
10
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 3.779E-5
+0.03%
-7.30%
-10.32%
$ 45.34K
--
11
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002411
+0.08%
-0.17%
-2.43%
--
$ 22.71M
12
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0.002136
-0.09%
-0.61%
+7.56%
--
$ 27.17M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการรีสเตกแบบสภาพคล่อง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการรีสเตกแบบสภาพคล่อง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $683.45M
โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการรีสเตกแบบสภาพคล่อง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการรีสเตกแบบสภาพคล่อง ที่ติดตามบน MEXC นั้น ETHFI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการรีสเตกแบบสภาพคล่อง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 โทเค็นกำกับดูแลของการรีสเตกแบบสภาพคล่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการรีสเตกแบบสภาพคล่อง ยอดนิยม รวมถึง ETHFI, PENDLE, KERNEL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็นกำกับดูแลของการรีสเตกแบบสภาพคล่อง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็นกำกับดูแลของการรีสเตกแบบสภาพคล่อง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $683.45M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็นกำกับดูแลของการรีสเตกแบบสภาพคล่อง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง