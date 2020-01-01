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โทเค็น กฎหมาย ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม กฎหมาย เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.295653
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 72.43M
$ 633.10K
2
Escoin
Escoin
ELG
$ 0.285506
0.00%
-0.01%
-0.76%
$ 63.64M
$ 145.61K
3
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00235
+0.42%
+0.85%
+8.72%
$ 939.94K
$ 5.86M
4
HEIR
HEIR
HEIR
$ 4.82573E-7
0.00%
-0.50%
-2.24%
$ 48.26K
--
5
LiveArt
LiveArt
ART
$ 0.0002301
+0.13%
+2.49%
0.00%
--
$ 241.53M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น กฎหมาย คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น กฎหมาย เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $137.06M
โทเค็น กฎหมาย ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น กฎหมาย ที่ติดตามบน MEXC นั้น ART แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น กฎหมาย กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 กฎหมาย ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น กฎหมาย ยอดนิยม รวมถึง LBT, ELG, VAI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ กฎหมาย คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น กฎหมาย ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $137.06M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม กฎหมาย นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง