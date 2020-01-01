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โทเค็น มาตรฐานโทเค็นแบบไฮบริด ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม มาตรฐานโทเค็นแบบไฮบริด เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005135
-0.12%
-2.84%
-5.66%
$ 38.90M
$ 13.86M
2
DeFrogs
DeFrogs
DEFROGS
$ 15.93
+0.13%
0.00%
+0.31%
$ 159.25K
$ 192.20
3
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00727713
+0.39%
+0.05%
-7.24%
$ 144.08K
$ 20.11
4
Bozo Benk
Bozo Benk
BOZO
$ 0.00017311
0.00%
0.00%
-1.97%
$ 138.31K
$ 38.41
5
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0.00039872
0.00%
--
-4.14%
$ 83.73K
$ 3.99
6
MUTATIO
MUTATIO
FLIES
$ 0.129972
0.00%
--
-1.54%
$ 68.37K
$ 52.51
7
Tesla rStock
Tesla rStock
TSLAR
$ 53.52
0.00%
--
0.00%
$ 66.31K
$ 2.80
8
Froggi
Froggi
$FROGGI
$ 0.00082885
-1.98%
+0.00%
-11.85%
$ 63.61K
$ 101.13
9
RYFT
RYFT
RYFT
$ 0.00050215
+0.02%
-0.05%
-15.96%
$ 57.13K
$ 442.80
10
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4.17
0.00%
-0.06%
-13.66%
$ 55.75K
$ 232.13
11
OnChain Pepe 404
OnChain Pepe 404
OCP404
$ 275.92
+0.01%
--
-2.89%
$ 24.28K
$ 35.18

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น มาตรฐานโทเค็นแบบไฮบริด คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น มาตรฐานโทเค็นแบบไฮบริด เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 11 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $39.76M
โทเค็น มาตรฐานโทเค็นแบบไฮบริด ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น มาตรฐานโทเค็นแบบไฮบริด ที่ติดตามบน MEXC นั้น BURN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น มาตรฐานโทเค็นแบบไฮบริด กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 11 มาตรฐานโทเค็นแบบไฮบริด ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น มาตรฐานโทเค็นแบบไฮบริด ยอดนิยม รวมถึง NPC, DEFROGS, BURN. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ มาตรฐานโทเค็นแบบไฮบริด คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น มาตรฐานโทเค็นแบบไฮบริด ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $39.76M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มาตรฐานโทเค็นแบบไฮบริด นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง