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โทเค็น ระบบนิเวศ Huobi ECO Chain ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Huobi ECO Chain เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.484
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.311
+0.03%
+1.76%
-16.41%
$ 2.05B
$ 69.45K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.86
+0.21%
+0.10%
-3.29%
$ 1.34B
$ 782.49
4
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,958.8
-0.02%
+0.22%
-3.51%
$ 70.25M
$ 31.36
5
SNX
SNX
SNX
$ 0.1987
-0.10%
-0.30%
-5.42%
$ 68.52M
$ 281.04K
6
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007296
+0.35%
+3.58%
-39.92%
$ 11.18M
$ 193.28M
7
balancer
balancer
BAL
$ 0.10632
-0.07%
+1.51%
-0.65%
$ 7.47M
$ 505.80K
8
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.514761
+0.04%
-0.00%
+0.62%
$ 6.79M
$ 6.64
9
ELA
ELA
ELA
$ 0.2596
0.00%
-6.11%
-2.92%
$ 6.00M
$ 7.23K
10
DeLorean
DeLorean
DMC
$ 0.0003152
+0.32%
+0.41%
-8.91%
$ 2.17M
$ 144.33M
11
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.051619
0.00%
--
-3.26%
$ 1.05M
$ 134.33
12
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.00072151
0.00%
--
-8.33%
$ 337.61K
$ 15.68
13
Channels
Channels
CAN
$ 0.00025164
-0.15%
-0.00%
+0.61%
$ 125.82K
$ 31.86
14
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00089274
0.00%
--
-8.31%
$ 23.14K
$ 4.49
15
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002413
+0.08%
-0.17%
-2.43%
--
$ 22.71M
16
Minto
Minto
BTCMT
$ 0.6612
-0.03%
+0.41%
+1.20%
--
$ 74.24K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Huobi ECO Chain คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Huobi ECO Chain เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 16 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $9.75B
โทเค็น ระบบนิเวศ Huobi ECO Chain ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Huobi ECO Chain ที่ติดตามบน MEXC นั้น ONE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Huobi ECO Chain กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 16 ระบบนิเวศ Huobi ECO Chain ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Huobi ECO Chain ยอดนิยม รวมถึง LINK, UNI, AAVE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Huobi ECO Chain คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Huobi ECO Chain ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $9.75B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Huobi ECO Chain นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง