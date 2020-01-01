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โทเค็น ระบบนิเวศ Glue ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Glue เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999605
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 33.74M
$ 3.70M
2
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.26
+0.03%
+0.00%
+0.63%
$ 13.83M
$ 124.02K
3
Wrapped Glue
Wrapped Glue
WGLUE
$ 0.00267194
0.00%
--
0.00%
$ 2.64M
$ 1.00
4
Hosico
Hosico
HOSICO
$ 0.00066951
-2.07%
-0.02%
+0.44%
$ 669.44K
$ 20.59K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Glue คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Glue เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 4 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $50.89M
โทเค็น ระบบนิเวศ Glue ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Glue ที่ติดตามบน MEXC นั้น WETH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Glue กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 4 ระบบนิเวศ Glue ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Glue ยอดนิยม รวมถึง USDC.E, WETH, WGLUE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Glue คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Glue ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $50.89M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Glue นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง