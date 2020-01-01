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โทเค็น มาร์เก็ตเพลสเกมมิง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม มาร์เก็ตเพลสเกมมิง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1089
+0.09%
-0.55%
-3.46%
$ 217.40M
$ 526.38K
2
Open Loot
Open Loot
OL
$ 0.004402
-0.09%
+2.24%
-12.32%
$ 3.47M
$ 12.38M
3
Altura
Altura
ALU
$ 0.002629
-0.53%
-0.83%
-7.97%
$ 2.61M
$ 17.90M
4
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00922212
+0.25%
-0.01%
+2.48%
$ 1.27M
$ 28.99K
5
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.0781
-0.04%
-2.86%
-7.40%
$ 1.01M
$ 710.02K
6
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 8.98E-6
+0.56%
+1.10%
+5.28%
$ 516.09K
--
7
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 3.818E-5
0.00%
+23.00%
+91.38%
$ 166.25K
--
8
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 6.821E-5
0.00%
-4.20%
-4.40%
$ 68.21K
--
9
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00050482
0.00%
--
+1.82%
$ 31.01K
$ 8.56
10
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--
11
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0.05226
+0.37%
+15.77%
-9.96%
--
$ 1.88M
12
The9bit
The9bit
9BIT
$ 0.050065
-0.03%
+0.09%
-0.08%
--
$ 15.43M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น มาร์เก็ตเพลสเกมมิง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น มาร์เก็ตเพลสเกมมิง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $226.55M
โทเค็น มาร์เก็ตเพลสเกมมิง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น มาร์เก็ตเพลสเกมมิง ที่ติดตามบน MEXC นั้น HYBUX แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 23.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น มาร์เก็ตเพลสเกมมิง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 มาร์เก็ตเพลสเกมมิง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น มาร์เก็ตเพลสเกมมิง ยอดนิยม รวมถึง IMX, OL, ALU. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ มาร์เก็ตเพลสเกมมิง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น มาร์เก็ตเพลสเกมมิง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $226.55M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มาร์เก็ตเพลสเกมมิง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง