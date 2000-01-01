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โทเค็น มีม DeSci ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม มีม DeSci เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Propy
Propy
PRO
$ 0.3327
-0.09%
-0.24%
-3.54%
$ 33.25M
$ 165.24K
2
Bitchemical Token
Bitchemical Token
BCHEM
$ 0.01351367
0.00%
--
0.00%
$ 11.48M
$ 10.00
3
PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0.00868
+0.10%
+0.10%
+0.39%
$ 8.66M
$ 170.41K
4
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.005891
-0.57%
-4.90%
+19.89%
$ 5.94M
$ 14.53M
5
Big Pharmai
Big Pharmai
DRUGS
$ 0.0002352
+0.14%
+0.03%
+9.79%
$ 258.70K
$ 1.47K
6
Transhuman Coin
Transhuman Coin
THC
$ 3.505E-5
-0.20%
-0.90%
+1.98%
$ 239.29K
--
7
DNA
DNA
DNA
$ 4.503E-12
-0.18%
-0.80%
-5.12%
$ 189.00K
--
8
Hempy
Hempy
HEMPY
$ 9.437E-5
0.00%
-2.00%
-7.98%
$ 56.36K
--
9
TrackedBio
TrackedBio
TRACKEDBIO
$ 2.641E-5
0.00%
+1.30%
+0.80%
$ 26.16K
--
10
Bio Acceleration
Bio Acceleration
BIO/ACC
$ 1.863E-5
0.00%
-7.80%
-2.31%
$ 18.59K
--
11
Science Cult Mascot
Science Cult Mascot
HELA
$ 1.852E-5
0.00%
-1.20%
-1.54%
$ 18.50K
--
12
girl economy ai
girl economy ai
GIRLE
$ 1.441E-5
0.00%
+4.30%
0.00%
$ 15.85K
--
13
Molecule
Molecule
MOLECULE
$ 3.24566E-13
-0.69%
-5.20%
-6.02%
$ 13.62K
--
14
Antitoken
Antitoken
ANTI
$ 1.312E-5
0.00%
-0.50%
-0.15%
$ 13.12K
--
15
Nova on Mars
Nova on Mars
NOVA
$ 1.215E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 12.15K
--
16
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1.074E-5
0.00%
-2.00%
-2.01%
$ 10.74K
--
17
GLP1
GLP1
GLP1
$ 9.92E-6
0.00%
+1.20%
0.00%
$ 9.91K
--
18
ELVIS
ELVIS
ELVIS
$ 9.45E-6
0.00%
-0.20%
+2.49%
$ 9.45K
--
19
Meteora
Meteora
MET
$ 0.162
0.00%
-0.43%
+2.33%
--
$ 428.19K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น มีม DeSci คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น มีม DeSci เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 19 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $60.23M
โทเค็น มีม DeSci ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น มีม DeSci ที่ติดตามบน MEXC นั้น GIRLE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น มีม DeSci กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 19 มีม DeSci ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น มีม DeSci ยอดนิยม รวมถึง PRO, BCHEM, PYTHIA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ มีม DeSci คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น มีม DeSci ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $60.23M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มีม DeSci นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง