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โทเค็น ระบบนิเวศ Conflux ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Conflux เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00095
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 74,87B
$ 21,44M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63.124,18
+0,06%
+0,17%
-1,44%
$ 7,36B
$ 0,93
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,998899
0,00%
0,00%
-0,01%
$ 4,06B
$ 59,49M
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4.356,38
+0,11%
+0,00%
-0,17%
$ 118,63M
$ 8,56M
5
AxCNH
AxCNH
AXCNH
$ 0,147046
+0,24%
+0,00%
+0,38%
$ 5,75M
$ 8,61
6
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0,707855
0,00%
0,00%
+0,13%
$ 2,24M
$ 49,08K
7
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 605,31
+0,25%
+1,30%
+0,96%
$ 2,20M
$ 12,19
8
Wrapped Conflux
Wrapped Conflux
WCFX
$ 0,04204801
+0,06%
-0,00%
+0,43%
$ 877,19K
$ 4,75K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Conflux คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Conflux เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $86.42B
โทเค็น ระบบนิเวศ Conflux ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Conflux ที่ติดตามบน MEXC นั้น WBNB แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Conflux กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 ระบบนิเวศ Conflux ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Conflux ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, USDT0. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Conflux คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Conflux ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $86.42B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Conflux นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง