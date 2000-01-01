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โทเค็น โทเค็น Compound ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็น Compound เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
cETH
cETH
CETH
$ 37.88
+0.08%
+0.00%
+0.40%
$ 42.01M
--
2
Compound USDC
Compound USDC
CUSDC
$ 0.02530478
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 7.78M
--
3
cDAI
cDAI
CDAI
$ 0.02505843
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 7.77M
--
4
cBAT
cBAT
CBAT
$ 0.00123047
-0.69%
+0.01%
-10.47%
$ 1.77M
--
5
cUNI
cUNI
CUNI
$ 0.067693
+0.18%
+0.02%
-16.65%
$ 661.00K
--
6
c0x
c0x
CZRX
$ 0.00157678
-0.21%
-0.01%
-6.67%
$ 193.96K
--
7
cLINK
cLINK
CLINK
$ 0.189823
+0.20%
-0.01%
+13.59%
$ 191.95K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็น Compound คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็น Compound เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 7 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $60.38M
โทเค็น โทเค็น Compound ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็น Compound ที่ติดตามบน MEXC นั้น CUNI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็น Compound กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 7 โทเค็น Compound ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็น Compound ยอดนิยม รวมถึง CETH, CUSDC, CDAI. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็น Compound คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็น Compound ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $60.38M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็น Compound นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง