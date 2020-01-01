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โทเค็น ระบบนิเวศ Clanker ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Clanker เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.0532
-0.09%
+3.31%
+0.74%
$ 1.24B
$ 1.12M
2
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.1456
+0.08%
+1.49%
+5.52%
$ 144.42M
$ 902.96K
3
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.000229
-1.17%
-3.68%
-28.15%
$ 22.58M
$ 258.34M
4
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.83
-0.31%
-0.77%
-1.99%
$ 12.64M
$ 5.42K
5
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004011
-0.05%
-1.02%
-6.27%
$ 3.90M
$ 15.04M
6
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2568
-0.04%
+7.01%
-14.28%
$ 3.55M
$ 245.53K
7
NEXA
NEXA
NEXA
$ 0.0000005431
0.00%
-1.63%
+2.77%
$ 3.22M
$ 5.30B
8
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.748E-5
-1.08%
+2.60%
+2.04%
$ 2.75M
--
9
noice
noice
NOICE
$ 1.037E-5
+2.98%
-0.20%
+5.60%
$ 929.01K
--
10
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.89E-6
0.00%
0.00%
-2.51%
$ 377.42K
--
11
CODY
CODY
CODY
$ 3.46E-6
0.00%
-1.90%
+0.87%
$ 345.62K
--
12
Regent
Regent
REGENT
$ 5.48E-6
-5.68%
-0.20%
+71.79%
$ 328.79K
--
13
Dickbutt
Dickbutt
DICKBUTT
$ 3.15E-6
+6.78%
+3.20%
+1.61%
$ 314.89K
--
14
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
$ 0.00467965
+0.01%
-0.01%
-7.23%
$ 305.80K
$ 81.08
15
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 4.51E-6
-2.17%
-0.90%
-18.59%
$ 217.87K
--
16
Luminous
Luminous
LUM
$ 0.168268
+0.07%
-0.03%
-23.99%
$ 168.26K
$ 1.69K
17
A0x
A0x
A0X
$ 1.61E-6
-1.83%
-1.00%
-12.97%
$ 161.05K
--
18
x420
x420
X420
$ 1.27E-6
0.00%
-0.10%
-1.55%
$ 126.85K
--
19
FELIX
FELIX
FELIX
$ 1.28E-6
0.00%
-0.50%
+1.59%
$ 122.54K
--
20
BankrWallet
BankrWallet
BNKRW
$ 1.15E-6
0.00%
+0.40%
0.00%
$ 115.01K
--
21
Zoe
Zoe
ZOE
$ 1.36E-6
0.00%
+1.60%
+3.82%
$ 108.52K
--
22
Mneme
Mneme
MNEME
$ 7.50197E-7
0.00%
-0.90%
-1.12%
$ 75.02K
--
23
Indexy
Indexy
I
$ 7.02877E-7
-0.08%
-1.00%
-1.93%
$ 70.29K
--
24
Sequel
Sequel
MOVIE
$ 1.12E-6
0.00%
+0.30%
-3.45%
$ 67.26K
--
25
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 6.97116E-7
0.00%
-0.40%
-2.02%
$ 66.56K
--
26
Gitbank
Gitbank
GITBANK
$ 6.59472E-7
-1.49%
-4.30%
-1.47%
$ 65.95K
--
27
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7.40359E-7
0.00%
-0.50%
-4.10%
$ 64.41K
--
28
BETRMINT
BETRMINT
BETR
$ 6.26325E-7
+0.02%
+0.50%
-4.75%
$ 62.00K
--
29
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 5.93132E-7
0.00%
0.00%
-5.53%
$ 59.31K
--
30
Warplet
Warplet
WARP
$ 6.7919E-7
-0.05%
-0.20%
-2.22%
$ 58.74K
--
31
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0.00601828
+0.03%
-0.01%
-26.63%
$ 51.10K
$ 10.88
32
Native
Native
NATIVE
$ 4.91645E-7
0.00%
+2.10%
-0.76%
$ 48.87K
--
33
RIPS
RIPS
RIPS
$ 1.1E-6
0.00%
-1.00%
-9.09%
$ 48.26K
--
34
HEIR
HEIR
HEIR
$ 4.82573E-7
0.00%
-0.50%
-2.24%
$ 48.26K
--
35
StarkBot
StarkBot
STARKBOT
$ 4.81212E-7
+1.54%
-1.20%
+0.34%
$ 48.10K
--
36
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4.50331E-7
0.00%
+1.70%
-0.24%
$ 45.03K
--
37
Tiny Fren
Tiny Fren
SMOL
$ 4.16321E-7
0.00%
+0.20%
-1.23%
$ 41.63K
--
38
RUNNER
RUNNER
RUNNER
$ 0.03856669
-0.06%
+0.08%
+4.52%
$ 38.57K
$ 405.86
39
LUKSOAgent
LUKSOAgent
LUKSO
$ 3.69509E-7
0.00%
-0.20%
-7.77%
$ 36.95K
--
40
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 35.47K
--
41
Mindstate
Mindstate
MIND
$ 3.72252E-7
0.00%
-0.20%
0.00%
$ 35.36K
--
42
BRACKY
BRACKY
BRACKY
$ 3.56066E-7
0.00%
0.00%
-1.51%
$ 35.09K
--
43
Solvr
Solvr
SOLVR
$ 3.2715E-7
0.00%
-2.00%
-16.94%
$ 32.72K
--
44
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.16149E-7
0.00%
-0.10%
-1.65%
$ 31.62K
--
45
Clankermon
Clankermon
CLANKERMON
$ 3.086E-5
0.00%
+0.20%
-1.63%
$ 29.43K
--
46
degenOS
degenOS
DEGENOS
$ 2.89203E-7
0.00%
-2.70%
-2.64%
$ 28.92K
--
47
Molten
Molten
MOLTEN
$ 2.78713E-7
0.00%
+0.10%
-4.04%
$ 27.86K
--
48
Butler
Butler
BUTLER
$ 2.7021E-7
0.00%
+1.10%
+1.01%
$ 27.02K
--
49
Gitly
Gitly
GITLY
$ 2.65368E-7
0.00%
+3.20%
0.00%
$ 26.54K
--
50
CLANKTARDIO
CLANKTARDIO
CLANKTARDIO
$ 2.57915E-7
0.00%
+2.00%
+1.13%
$ 25.79K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Clanker คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Clanker เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 77 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.44B
โทเค็น ระบบนิเวศ Clanker ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Clanker ที่ติดตามบน MEXC นั้น ANON แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 7.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Clanker กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 77 ระบบนิเวศ Clanker ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Clanker ยอดนิยม รวมถึง SKY, FARTCOIN, BNKR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Clanker คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Clanker ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.44B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Clanker นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง