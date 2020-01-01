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โทเค็น ธีม Christmas ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีม Christmas เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
SANTA HAT
SANTA HAT
SANTAHAT
$ 4.491E-5
-0.11%
+0.10%
+1.10%
$ 44.77K
--
2
Santawifhat
Santawifhat
SANTA
$ 2.098E-5
0.00%
+4.50%
-4.81%
$ 20.95K
--
3
Santacoin
Santacoin
SANTA
$ 2.04E-5
-0.49%
+1.70%
-13.67%
$ 20.40K
--
4
Merry Christmas
Merry Christmas
MC
$ 1.198E-5
-0.08%
-3.60%
+6.49%
$ 11.49K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีม Christmas คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีม Christmas เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 4 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $97.61K
โทเค็น ธีม Christmas ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีม Christmas ที่ติดตามบน MEXC นั้น SANTA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีม Christmas กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 4 ธีม Christmas ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีม Christmas ยอดนิยม รวมถึง SANTAHAT, SANTA, SANTA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีม Christmas คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีม Christmas ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $97.61K ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีม Christmas นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง