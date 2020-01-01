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โทเค็น ธีม Celebrity ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีม Celebrity เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
YZY
YZY
YZY
$ 0.292657
+1.39%
-0.00%
-0.53%
$ 87.40M
$ 121.32K
2
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.017703
+1.75%
-10.26%
+10.65%
$ 18.04M
$ 12.41M
3
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.005913
-0.57%
-4.90%
+19.89%
$ 5.94M
$ 14.53M
4
Energy
Energy
$NRG
$ 0.00228861
+0.21%
-0.00%
+0.37%
$ 2.25M
$ 15.04K
5
RNT
RNT
RNT
$ 0.00104141
+0.10%
-0.02%
-4.36%
$ 1.02M
$ 2.12K
6
Million
Million
MM
$ 0.988001
-0.02%
-0.00%
+0.12%
$ 987.99K
$ 17.39
7
Mother Iggy
Mother Iggy
MOTHER
$ 0.0007119
-0.21%
-0.03%
-8.08%
$ 687.22K
$ 2.81K
8
Swasticoin
Swasticoin
YZY
$ 0.00057125
+0.15%
-0.00%
+6.98%
$ 571.23K
$ 158.63
9
N3on
N3on
N3ON
$ 0.00039601
0.00%
--
-0.03%
$ 396.01K
$ 3.36
10
Woman Yelling At Cat
Woman Yelling At Cat
WYAC
$ 0.00037553
+0.17%
-0.01%
-3.85%
$ 371.73K
$ 907.15
11
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0.00022175
+0.15%
-0.02%
+2.30%
$ 221.65K
$ 1.04K
12
HAMI
HAMI
$HAMI
$ 0.00018152
0.00%
0.00%
+2.02%
$ 181.47K
$ 53.01
13
Top G
Top G
TOPG
$ 0.00015311
+0.11%
-0.00%
-1.64%
$ 153.10K
$ 17.95
14
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00208666
0.00%
--
-2.51%
$ 91.81K
$ 17.12
15
Jason Derulo
Jason Derulo
JASON
$ 3.222E-5
-0.25%
-7.60%
-11.51%
$ 32.22K
--
16
WAP
WAP
WAP
$ 2.382E-5
0.00%
-0.20%
-2.14%
$ 23.81K
--
17
Waka Flocka
Waka Flocka
FLOCKA
$ 2.085E-5
0.00%
+5.20%
-6.71%
$ 20.85K
--
18
Ronaldinho Coin
Ronaldinho Coin
STAR10
$ 5.264E-5
-0.19%
-0.70%
+2.15%
$ 15.99K
--
19
FIT
FIT
FIT
$ 0.0000482
-0.02%
-0.06%
-0.25%
--
$ 116.50M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีม Celebrity คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีม Celebrity เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 19 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $118.41M
โทเค็น ธีม Celebrity ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีม Celebrity ที่ติดตามบน MEXC นั้น FLOCKA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีม Celebrity กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 19 ธีม Celebrity ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีม Celebrity ยอดนิยม รวมถึง YZY, BULLA, KEKIUS. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีม Celebrity คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีม Celebrity ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $118.41M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีม Celebrity นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง