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โทเค็น USDT แบบบริดจ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม USDT แบบบริดจ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998899
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 59.49M
2
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
+0.17%
$ 2.62M
$ 10.89M
3
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 2.47M
$ 632.58K
4
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999187
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 1.09M
$ 21.30K
5
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999195
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 813.72K
$ 153.84K
6
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.999192
0.00%
+0.03%
+2.02%
$ 42.60K
$ 291.40

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น USDT แบบบริดจ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น USDT แบบบริดจ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 6 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $4.07B
โทเค็น USDT แบบบริดจ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น USDT แบบบริดจ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น EUSDT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น USDT แบบบริดจ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 6 USDT แบบบริดจ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น USDT แบบบริดจ์ ยอดนิยม รวมถึง USDT0, USDT, USDT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ USDT แบบบริดจ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น USDT แบบบริดจ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $4.07B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม USDT แบบบริดจ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง