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โทเค็น Megadrop ของ Binance ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Megadrop ของ Binance เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.05773
+0.10%
+0.61%
-11.18%
$ 23.65M
$ 1.04M
2
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01143
-0.44%
-0.78%
-15.94%
$ 13.31M
$ 29.72M
3
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002296
-0.35%
+0.57%
-10.42%
$ 3.40M
$ 25.56M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Megadrop ของ Binance คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Megadrop ของ Binance เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 3 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $40.36M
โทเค็น Megadrop ของ Binance ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Megadrop ของ Binance ที่ติดตามบน MEXC นั้น LISTA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Megadrop ของ Binance กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 3 Megadrop ของ Binance ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Megadrop ของ Binance ยอดนิยม รวมถึง LISTA, BB, SOLV. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Megadrop ของ Binance คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Megadrop ของ Binance ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $40.36M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Megadrop ของ Binance นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง