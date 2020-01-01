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โทเค็น Binance Buildkey TGE ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Binance Buildkey TGE เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
River
River
RIVER
$ 2.8215
-0.26%
+5.58%
-0.65%
$ 55.34M
$ 31.53K
2
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04063
-0.32%
-1.03%
-10.22%
$ 11.12M
$ 1.73M
3
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.004288
-0.37%
-0.99%
+15.93%
$ 8.85M
$ 20.26M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Binance Buildkey TGE คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Binance Buildkey TGE เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 3 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $75.30M
โทเค็น Binance Buildkey TGE ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Binance Buildkey TGE ที่ติดตามบน MEXC นั้น RIVER แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Binance Buildkey TGE กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 3 Binance Buildkey TGE ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Binance Buildkey TGE ยอดนิยม รวมถึง RIVER, ZKP, FIGHT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Binance Buildkey TGE คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Binance Buildkey TGE ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $75.30M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Binance Buildkey TGE นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง