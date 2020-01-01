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โทเค็น Bankr Ecosystem ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Bankr Ecosystem เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
AEON
AEON
AEON
$ 0.07144
+0.48%
-11.23%
+34.34%
$ 13.42M
$ 7.65M
2
Surplus intelligence
Surplus intelligence
SURPLUS
$ 3.098E-5
-0.23%
-3.00%
-14.11%
$ 3.10M
--
3
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 7.16E-6
+0.14%
+3.00%
+55.99%
$ 714.88K
--
4
BOTCOIN
BOTCOIN
BOTCOIN
$ 6.26E-6
0.00%
+1.00%
+1,453.48%
$ 626.27K
--
5
The White Wolf
The White Wolf
WOLF
$ 4.92E-6
-0.81%
-12.10%
-24.19%
$ 499.23K
--
6
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.13E-6
+1.62%
-14.30%
-20.56%
$ 312.51K
--
7
Robot Money
Robot Money
ROBOTMONEY
$ 2.32E-6
0.00%
-0.80%
-5.31%
$ 231.41K
--
8
Juno Agent
Juno Agent
JUNO
$ 2.08E-6
0.00%
+2.80%
-0.95%
$ 206.04K
--
9
cyb3rwr3n
cyb3rwr3n
CYB3RWR3N
$ 1.99E-6
+0.51%
-1.10%
-5.24%
$ 198.80K
--
10
MiroShark
MiroShark
MIROSHARK
$ 1.95E-6
0.00%
-4.80%
-25.57%
$ 195.38K
--
11
SAIRI
SAIRI
SAIRI
$ 1.35E-6
0.00%
-12.10%
-14.01%
$ 134.63K
--
12
FELIX
FELIX
FELIX
$ 1.28E-6
0.00%
-0.50%
+1.59%
$ 122.54K
--
13
Helixa Cred
Helixa Cred
CRED
$ 9.04823E-7
-0.01%
-0.40%
-0.86%
$ 90.47K
--
14
Hermes OS
Hermes OS
HERMESOS
$ 8.64417E-7
+0.01%
+9.40%
+1.63%
$ 86.43K
--
15
PerkOS
PerkOS
PERKOS
$ 6.69272E-7
-0.01%
-1.70%
-14.38%
$ 66.92K
--
16
AntiHunter
AntiHunter
ANTIHUNTER
$ 5.63645E-7
-0.10%
+0.10%
-3.27%
$ 56.40K
--
17
Ethresearchbot
Ethresearchbot
ETHR
$ 5.79118E-7
0.00%
-2.30%
-2.92%
$ 55.01K
--
18
SelfClaw
SelfClaw
SELFCLAW
$ 4.61912E-7
-0.01%
0.00%
-2.48%
$ 46.19K
--
19
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.16207E-7
0.00%
-0.30%
-3.40%
$ 41.62K
--
20
Earendel
Earendel
EARENDEL
$ 3.31984E-7
0.00%
-0.20%
-4.42%
$ 33.20K
--
21
Happy Hour
Happy Hour
HH
$ 2.08689E-7
0.00%
-0.60%
+0.14%
$ 20.68K
--
22
gitlawb
gitlawb
GITLAWB
$ 0.00001935
+0.89%
+1.95%
-3.73%
--
$ 2.83B

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Bankr Ecosystem คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Bankr Ecosystem เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 22 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $20.26M
โทเค็น Bankr Ecosystem ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Bankr Ecosystem ที่ติดตามบน MEXC นั้น HERMESOS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 9.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Bankr Ecosystem กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 22 Bankr Ecosystem ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Bankr Ecosystem ยอดนิยม รวมถึง AEON, SURPLUS, KELLYCLAUDE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Bankr Ecosystem คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Bankr Ecosystem ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $20.26M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Bankr Ecosystem นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง