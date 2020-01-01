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โทเค็น เกมผจญภัย ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เกมผจญภัย เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3,107
-0,61%
+4,08%
+3,56%
$ 22,87M
$ 28,48K
2
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0,03473
+0,03%
+3,68%
-0,03%
$ 11,90M
$ 2,11M
3
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0,07083
-0,10%
+0,46%
-7,24%
$ 7,55M
$ 773,05K
4
Aurory
Aurory
AURY
$ 0,01749631
-0,16%
-0,00%
-0,21%
$ 1,64M
$ 110,90
5
StarLink
StarLink
STARL
$ 1,10968E-7
+0,05%
0,00%
+0,36%
$ 1,11M
--
6
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2,7114E-8
-0,17%
-0,30%
+0,33%
$ 698,37K
--
7
Matchain
Matchain
MAT
$ 0,03403
-0,03%
+2,10%
-10,14%
$ 553,73K
$ 1,87M
8
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0,196755
+0,03%
+0,00%
-6,24%
$ 551,97K
$ 362,99
9
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0,000764
-0,91%
+1,87%
+8,53%
$ 476,15K
$ 15,00M
10
Revomon
Revomon
REVO
$ 0,00848946
-0,01%
-0,01%
+4,92%
$ 254,40K
$ 849,00
11
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0,00114511
0,00%
0,00%
-0,21%
$ 219,64K
$ 26,74
12
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0,00398527
-58,65%
-0,58%
-58,24%
$ 195,15K
$ 6,16
13
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3,613E-12
0,00%
+0,40%
-0,03%
$ 143,05K
--
14
Castle Of Blackwater
Castle Of Blackwater
COBE
$ 0,00149526
0,00%
--
-1,82%
$ 89,42K
$ 84,43
15
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5,313E-5
0,00%
+0,30%
0,00%
$ 53,13K
--
16
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0,00054197
-0,17%
-0,00%
+43,06%
$ 31,92K
$ 1,07K
17
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0,00440507
0,00%
--
-5,97%
$ 28,41K
$ 2,08
18
Pankito
Pankito
PAN
$ 0,00042285
0,00%
--
-0,52%
$ 25,37K
$ 1,23
19
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1,212E-5
0,00%
+0,80%
0,00%
$ 13,23K
--
20
SLOVE
SLOVE
SLOVE
$ 0,00013686
0,00%
--
-1,50%
$ 12,32K
$ 2,81
21
Palio
Palio
PAL
$ 0,0007081
+0,28%
-0,14%
-0,35%
--
$ 84,04M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เกมผจญภัย คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เกมผจญภัย เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 21 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $48.41M
โทเค็น เกมผจญภัย ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เกมผจญภัย ที่ติดตามบน MEXC นั้น ILV แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 4.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เกมผจญภัย กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 21 เกมผจญภัย ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เกมผจญภัย ยอดนิยม รวมถึง ILV, ARIA, PEPECOIN. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เกมผจญภัย คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เกมผจญภัย ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $48.41M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เกมผจญภัย นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง