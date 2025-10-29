ราคาปัจจุบัน Catalyse AI วันนี้ คือ 0.0033687 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Catalyse AI วันนี้ คือ 0.0033687 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CAI

ข้อมูลราคา CAI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CAI

โทเคโนมิกส์ CAI

การคาดการณ์ราคา CAI

Catalyse AI ราคา (CAI)

ราคาปัจจุบัน 1 CAI เป็น USD

$0.0033687
$0.0033687$0.0033687
0.00%1D
Catalyse AI (CAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:34:25 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Catalyse AI (CAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.12569
$ 0.12569$ 0.12569

$ 0.00180061
$ 0.00180061$ 0.00180061

--

--

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ Catalyse AI (CAI) คือ $0.0033687 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CAI คือ $ 0.12569 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00180061

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CAI มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Catalyse AI (CAI) ข้อมูลการตลาด

$ 336.87K
$ 336.87K$ 336.87K

--
----

$ 336.87K
$ 336.87K$ 336.87K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Catalyse AI คือ $ 336.87K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CAI คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 336.87K

ประวัติราคา Catalyse AI (CAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Catalyse AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Catalyse AI เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Catalyse AI เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Catalyse AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.00018891570083893

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ 0.00000000000.00%
90 วัน$ +0.00018891570083893+5.94%

อะไรคือ Catalyse AI (CAI)

Unleash Your Vision, Build in 3D Instantly

Bring your imagination to life with Catalyse. Create breathtaking 3D environments effortlessly—no expertise required, just pure creativity.

Catalyse app Don't just generate. Create. Catalyse is a revolutionary way to create and control your AI artwork.

Catalyse Ai lets you create stunning 360° landscapes in just a few clicks. Whether you’re a game developer, artist, or just love experimenting with creative tools.

YOUR IDEAS, INSTANTLY TRANSFORMED Turn simple prompts into stunning 3D worlds in seconds. With Catalyse, your creativity knows no bounds. Our AI-powered platform enables you to design immersive, high-quality environments faster and smarter.

Built for Creators Like You. Whether you’re a Game developer, architect, content creator, or 3D artist, Catalyse gives you the tools to design faster and more effectively. From photorealistic environments to stylized worlds, our platform adapts to your creative needs.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Catalyse AI (USD)

Catalyse AI (CAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Catalyse AI (CAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Catalyse AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Catalyse AI ตอนนี้!

CAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Catalyse AI (CAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Catalyse AI (CAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Catalyse AI (CAI)

วันนี้ Catalyse AI (CAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CAI เป็นUSD คือ 0.0033687 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CAI เป็น USD คือ $ 0.0033687 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Catalyse AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CAI คือ $ 336.87K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CAI คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CAI คือเท่าใด?
CAI ถึงราคา ATH ที่ 0.12569 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CAI คือเท่าไร?
CAI ถึงราคา ATL ที่ 0.00180061 USD
ปริมาณการเทรดของ CAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CAI คือ -- USD
ปีนี้ CAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
CAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:34:25 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินด

