Carbon Emission Blockchain ราคา (CEB)

ราคาปัจจุบัน 1 CEB เป็น USD

$0.00603416
$0.00603416
0.00%1D
Carbon Emission Blockchain (CEB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:58:51 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Carbon Emission Blockchain (CEB) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.49
$ 1.49

$ 0.0060306
$ 0.0060306

--

--

-11.91%

-11.91%

ราคาเรียลไทม์ Carbon Emission Blockchain (CEB) คือ $0.00603416 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCEB ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CEB คือ $ 1.49 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0060306

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CEB มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.91% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Carbon Emission Blockchain (CEB) ข้อมูลการตลาด

$ 26.97K
$ 26.97K

--
--

$ 60.34K
$ 60.34K

4.47M
4.47M

10,000,000.0
10,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Carbon Emission Blockchain คือ $ 26.97K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CEB คือ 4.47M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 60.34K

ประวัติราคา Carbon Emission Blockchain (CEB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Carbon Emission Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Carbon Emission Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008785881
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Carbon Emission Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008419976
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Carbon Emission Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ -0.00224156155205287

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0008785881-14.56%
60 วัน$ -0.0008419976-13.95%
90 วัน$ -0.00224156155205287-27.08%

อะไรคือ Carbon Emission Blockchain (CEB)

The project aims to advance global carbon neutrality efforts by providing a reliable, efficient, and user-friendly platform for individuals and businesses to engage in carbon emission reduction actions. Through the adoption of clean energy and environmental technologies, the project promotes environmental conservation principles and encourages participants to focus more on environmental protection. By joining the platform, individuals and businesses can assess their carbon emissions, discover methods to reduce them, and take corresponding actions to lower their carbon footprint.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Carbon Emission Blockchain (CEB) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Carbon Emission Blockchain (USD)

Carbon Emission Blockchain (CEB) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Carbon Emission Blockchain (CEB) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Carbon Emission Blockchain

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Carbon Emission Blockchain ตอนนี้!

CEB เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Carbon Emission Blockchain (CEB)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Carbon Emission Blockchain (CEB) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CEBโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Carbon Emission Blockchain (CEB)

วันนี้ Carbon Emission Blockchain (CEB) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CEB เป็นUSD คือ 0.00603416 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CEB เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CEB เป็น USD คือ $ 0.00603416 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Carbon Emission Blockchain คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CEB คือ $ 26.97K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CEB คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CEB คือ 4.47M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CEB คือเท่าใด?
CEB ถึงราคา ATH ที่ 1.49 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CEB คือเท่าไร?
CEB ถึงราคา ATL ที่ 0.0060306 USD
ปริมาณการเทรดของ CEB คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CEB คือ -- USD
ปีนี้ CEB จะสูงขึ้นอีกไหม?
CEB อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CEB เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:58:51 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

