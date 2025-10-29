ราคาปัจจุบัน Cappuccino Assassino วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASSINO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ASSINO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Cappuccino Assassino วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา ASSINO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ASSINO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASSINO

ข้อมูลราคา ASSINO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ASSINO

โทเคโนมิกส์ ASSINO

การคาดการณ์ราคา ASSINO

Cappuccino Assassino โลโก้

Cappuccino Assassino ราคา (ASSINO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ASSINO เป็น USD

--
----
0.00%1D
USD
Cappuccino Assassino (ASSINO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:38:43 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Cappuccino Assassino (ASSINO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01414307
$ 0.01414307$ 0.01414307

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.41%

-13.41%

ราคาเรียลไทม์ Cappuccino Assassino (ASSINO) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดASSINO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ASSINO คือ $ 0.01414307 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ASSINO มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -13.41% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Cappuccino Assassino (ASSINO) ข้อมูลการตลาด

$ 6.65K
$ 6.65K$ 6.65K

--
----

$ 6.65K
$ 6.65K$ 6.65K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cappuccino Assassino คือ $ 6.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ASSINO คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.65K

ประวัติราคา Cappuccino Assassino (ASSINO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cappuccino Assassino เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cappuccino Assassino เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cappuccino Assassino เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cappuccino Assassino เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-8.97%
60 วัน$ 0-25.74%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Cappuccino Assassino (ASSINO)

Capuchino Assassino, Capuchino Assassino Assassini Cappuccini, Assassini Cappuccini Married to a ballerina, their love's a bright arena Infiltrating the foes, it's his secret delight With twin katanas drawn, he strikes in the night Under the cover of night, he follows the order Capuchino Assassino, a true silent marauder Capu Capuchino, Capuchino Assassino Even Trippi Troppi's no match for this torpedo Capu Capuchino, Capuchino Assassino He lives for the thrill and his ballerina

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Cappuccino Assassino (ASSINO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Cappuccino Assassino (USD)

Cappuccino Assassino (ASSINO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Cappuccino Assassino (ASSINO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Cappuccino Assassino

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Cappuccino Assassino ตอนนี้!

ASSINO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Cappuccino Assassino (ASSINO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Cappuccino Assassino (ASSINO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ASSINOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cappuccino Assassino (ASSINO)

วันนี้ Cappuccino Assassino (ASSINO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ASSINO เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ASSINO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ASSINO เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Cappuccino Assassino คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ASSINO คือ $ 6.65K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ASSINO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ASSINO คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ASSINO คือเท่าใด?
ASSINO ถึงราคา ATH ที่ 0.01414307 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ASSINO คือเท่าไร?
ASSINO ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ ASSINO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ASSINO คือ -- USD
ปีนี้ ASSINO จะสูงขึ้นอีกไหม?
ASSINO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ASSINO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:38:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cappuccino Assassino (ASSINO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

