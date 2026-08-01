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ราคาปัจจุบัน Burnie Senders วันนี้ คือ 0.00137498 USD มูลค่าตลาด BURNIE เท่ากับ 1,333,256 USD ติดตามการอัปเดตราคา BURNIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Burnie Senders วันนี้ คือ 0.00137498 USD มูลค่าตลาด BURNIE เท่ากับ 1,333,256 USD ติดตามการอัปเดตราคา BURNIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Burnie Senders ราคา (BURNIE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BURNIE เป็น USD

$0.00136683
$0.00136683$0.00136683
+0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Burnie Senders (BURNIE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:26:06 (UTC+8)

ราคา Burnie Senders วันนี้

ราคาปัจจุบัน Burnie Senders (BURNIE) วันนี้ $ 0.00137498, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BURNIE เป็น USD คือ $ 0.00137498 ต่อ BURNIE.

Burnie Senders มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,333,256 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 969.66M BURNIE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BURNIE เทรดระหว่าง $ 0.00128913 (ต่ำ) กับ $ 0.0013918 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0244791 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00126688

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BURNIE เคลื่อนไหว +0.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.91% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 393.32K.

Burnie Senders (BURNIE) ข้อมูลการตลาด

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

$ 393.32K
$ 393.32K$ 393.32K

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

969.66M
969.66M 969.66M

969,657,710.576737
969,657,710.576737 969,657,710.576737

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Burnie Senders คือ $ 1.33M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 393.32K อุปทานหมุนเวียนของ BURNIE คือ 969.66M โดยมีอุปทานรวมที่ 969657710.576737 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.33M

ประวัติราคา Burnie Senders USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00128913
$ 0.00128913$ 0.00128913
ต่ำสุด 24h
$ 0.0013918
$ 0.0013918$ 0.0013918
สูงสุด 24h

$ 0.00128913
$ 0.00128913$ 0.00128913

$ 0.0013918
$ 0.0013918$ 0.0013918

$ 0.0244791
$ 0.0244791$ 0.0244791

$ 0.00126688
$ 0.00126688$ 0.00126688

+0.36%

+5.86%

-8.91%

-8.91%

ประวัติราคา Burnie Senders (BURNIE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Burnie Senders เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Burnie Senders เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000815056
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Burnie Senders เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009635803
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Burnie Senders เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000017894807250053

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+5.86%
30 วัน$ -0.0000815056-5.92%
60 วัน$ -0.0009635803-70.07%
90 วัน$ -0.0000017894807250053-0.00%

การคาดการณ์ราคา Burnie Senders

การคาดการณ์ราคา Burnie Senders (BURNIE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BURNIE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Burnie Senders (BURNIE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Burnie Senders อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Burnie Senders จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BURNIE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Burnie Senders

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Burnie Senders (BURNIE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePolitiFiPump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Burnie Senders

ราคาตลาดปัจจุบันของ Burnie Senders คือเท่าไร?

Burnie Senders มีมูลค่าอยู่ที่ ฿0.0444024625708495928000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 5.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

BURNIE มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ BURNIE การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Burnie Senders มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ BURNIE คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 969657710.576737 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Burnie Senders คือเท่าไร?

Burnie Senders มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

BURNIE มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,PolitiFi,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,PolitiFi,Pump.fun Ecosystem โมเมนตัมของ BURNIE จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Burnie Senders

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:26:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Burnie Senders (BURNIE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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