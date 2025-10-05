ราคาปัจจุบัน Brotherhood วันนี้ คือ 0.00001315 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BOG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Brotherhood วันนี้ คือ 0.00001315 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BOG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

-9.50%1D
Brotherhood (BOG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:54:51 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Brotherhood (BOG) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00001276
$ 0.00001276$ 0.00001276
ต่ำสุด 24h
$ 0.00001457
$ 0.00001457$ 0.00001457
สูงสุด 24h

$ 0.00001276
$ 0.00001276$ 0.00001276

$ 0.00001457
$ 0.00001457$ 0.00001457

$ 0.00474994
$ 0.00474994$ 0.00474994

$ 0.00001128
$ 0.00001128$ 0.00001128

-0.54%

-9.57%

+8.40%

+8.40%

ราคาเรียลไทม์ Brotherhood (BOG) คือ $0.00001315 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBOG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00001276 และราคาสูงสุด $ 0.00001457 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BOG คือ $ 0.00474994 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00001128

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BOG มีการเปลี่ยนแปลง -0.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.57% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.40% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Brotherhood (BOG) ข้อมูลการตลาด

$ 13.15K
$ 13.15K$ 13.15K

--
----

$ 13.15K
$ 13.15K$ 13.15K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.0
999,999,999.0 999,999,999.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Brotherhood คือ $ 13.15K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BOG คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999999.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.15K

ประวัติราคา Brotherhood (BOG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Brotherhood เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Brotherhood เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000124693
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Brotherhood เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000128615
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Brotherhood เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015948155320654028

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-9.57%
30 วัน$ -0.0000124693-94.82%
60 วัน$ -0.0000128615-97.80%
90 วัน$ -0.0015948155320654028-99.18%

อะไรคือ Brotherhood (BOG)

The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood!

A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin.

BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Brotherhood (USD)

Brotherhood (BOG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Brotherhood (BOG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Brotherhood

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Brotherhood ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Brotherhood (BOG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Brotherhood (BOG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BOGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Brotherhood (BOG)

วันนี้ Brotherhood (BOG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BOG เป็นUSD คือ 0.00001315 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BOG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BOG เป็น USD คือ $ 0.00001315 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Brotherhood คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BOG คือ $ 13.15K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BOG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BOG คือ 1000.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BOG คือเท่าใด?
BOG ถึงราคา ATH ที่ 0.00474994 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BOG คือเท่าไร?
BOG ถึงราคา ATL ที่ 0.00001128 USD
ปริมาณการเทรดของ BOG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BOG คือ -- USD
ปีนี้ BOG จะสูงขึ้นอีกไหม?
BOG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BOG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:54:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Brotherhood (BOG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น