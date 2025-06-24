Broccoli ราคา (BROC)
ราคาสดของ Broccoli (BROC) วันนี้คือ 0 USD มีมูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ที่ $ 0.00 USD ราคา BROC เป็น USD จะอัปเดตแบบเรียลไทม์
ผลการดำเนินงานตลาด Broccoli หลัก:
- ปริมาณการซื้อขาย 24 ชม. คือ $ 20.34K USD
- Broccoliการเปลี่ยนแปลงราคาภายในวันนั้น -5.93%
- มีอุปทานหมุนเวียน 0.00 USD
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ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Broccoli เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Broccoli เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Broccoli เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Broccoli เป็น USD เท่ากับ $ 0
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ค้นพบการวิเคราะห์ราคาล่าสุดของ Broccoli: ระดับต่ำและสูง 24 ชั่วโมง, ATH และการเปลี่ยนแปลงรายวัน:
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เจาะลึกสถิติตลาด: มูลค่าตลาด ปริมาณ 24 ชม. และอุปทาน:
Broccoli Coin ($BROC) is a meme cryptocurrency token inspired by Broccoli, the dog of Binance founder Changpeng Zhao (CZ). Designed primarily as a meme-oriented token on the Binance Smart Chain (BSC), $BROC integrates advanced AI functionalities aimed at enhancing marketing, content creation, and community engagement. The token was founded by Nikolay Zharichev, a serial entrepreneur based in Dubai, originally from the CIS region. Zharichev is recognized as a memecoin expert and an innovator in artificial intelligence, leveraging his extensive experience to create a distinctive and engaging crypto project. The token launched within a well-established community known for successfully developing meme tokens, some achieving over $70M market caps and significant liquidity pools exceeding $3M. Broccoli Coin's ecosystem uniquely combines meme appeal with practical AI-driven tools accessible through its dedicated AI platform. These include: Chatbot: Multilingual AI chatbot (English, French, Spanish, German, Italian) offering conversation-based support, file uploads, advice, and idea generation. Marketing Mode: AI-driven marketing analysis, strategy formulation, and brand positioning assistance. AI Web Search: Generates detailed answers leveraging real-time web resources powered by artificial intelligence. Custom Visuals: Creates personalized images and graphics based on selected styles. Ad Wizard: Generates optimized ad creatives designed for improved audience engagement and conversions. Logo Lab: Quickly produces professional-quality logos from simple descriptions. Background Removal Tool: Easily removes image backgrounds with high accuracy. Image Analysis (Beta): Provides valuable insights extracted from visual data to assist in market research. Broccoli Coin was inspired by Changpeng Zhao (CZ), CEO of Binance, and his dog named Broccoli. The token aims to attract Binance’s attention and achieve listing on prominent cryptocurrency exchanges. It seeks qualification for BNB Foundation's token grant program, increasing its potential visibility within the crypto ecosystem.
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การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Broccoli (BROC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BROCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น
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