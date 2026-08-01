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ราคาปัจจุบัน Brasa Staked FOGO วันนี้ คือ 0,01322176 USD มูลค่าตลาด STFOGO เท่ากับ 825 910 USD ติดตามการอัปเดตราคา STFOGO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Brasa Staked FOGO วันนี้ คือ 0,01322176 USD มูลค่าตลาด STFOGO เท่ากับ 825 910 USD ติดตามการอัปเดตราคา STFOGO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Brasa Staked FOGO ราคา (STFOGO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STFOGO เป็น USD

$0,01319235
$0,01319235$0,01319235
+0,02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Brasa Staked FOGO (STFOGO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:20:07 (UTC+8)

ราคา Brasa Staked FOGO วันนี้

ราคาปัจจุบัน Brasa Staked FOGO (STFOGO) วันนี้ $ 0,01322176, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2,25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STFOGO เป็น USD คือ $ 0,01322176 ต่อ STFOGO.

Brasa Staked FOGO มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 825 910 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 62,51M STFOGO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STFOGO เทรดระหว่าง $ 0,0128904 (ต่ำ) กับ $ 0,01346858 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,03649298 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,0117084

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STFOGO เคลื่อนไหว +0,00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0,56% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 283,41.

Brasa Staked FOGO (STFOGO) ข้อมูลการตลาด

$ 825,91K
$ 825,91K$ 825,91K

$ 283,41
$ 283,41$ 283,41

$ 825,91K
$ 825,91K$ 825,91K

62,51M
62,51M 62,51M

62 514 322,04924758
62 514 322,04924758 62 514 322,04924758

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Brasa Staked FOGO คือ $ 825,91K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 283,41 อุปทานหมุนเวียนของ STFOGO คือ 62,51M โดยมีอุปทานรวมที่ 62514322.04924758 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 825,91K

ประวัติราคา Brasa Staked FOGO USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,0128904
$ 0,0128904$ 0,0128904
ต่ำสุด 24h
$ 0,01346858
$ 0,01346858$ 0,01346858
สูงสุด 24h

$ 0,0128904
$ 0,0128904$ 0,0128904

$ 0,01346858
$ 0,01346858$ 0,01346858

$ 0,03649298
$ 0,03649298$ 0,03649298

$ 0,0117084
$ 0,0117084$ 0,0117084

+0,00%

+2,25%

-0,56%

-0,56%

ประวัติราคา Brasa Staked FOGO (STFOGO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Brasa Staked FOGO เป็น USD เท่ากับ $ +0,0002908
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Brasa Staked FOGO เป็น USD เท่ากับ $ -0,0001524151
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Brasa Staked FOGO เป็น USD เท่ากับ $ -0,0040585461
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Brasa Staked FOGO เป็น USD เท่ากับ $ +0,000010154258795403

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0,0002908+2,25%
30 วัน$ -0,0001524151-1,15%
60 วัน$ -0,0040585461-30,69%
90 วัน$ +0,000010154258795403+0,00%

การคาดการณ์ราคา Brasa Staked FOGO

การคาดการณ์ราคา Brasa Staked FOGO (STFOGO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STFOGO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Brasa Staked FOGO (STFOGO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Brasa Staked FOGO อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Brasa Staked FOGO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STFOGO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Brasa Staked FOGO

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เกี่ยวกับ Brasa Staked FOGO

ราคาปัจจุบันของ Brasa Staked FOGO คือเท่าไร?

Brasa Staked FOGO ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.4269725403429550336000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.24% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

STFOGO เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 2.24% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก STFOGO กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Brasa Staked FOGO มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Fogo Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Fogo Ecosystem STFOGO แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Brasa Staked FOGO ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿26671251.84503802760000 ส่งผลให้ STFOGO อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.416271875607848544000 ถึง ฿0.4349431405056752888000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

STFOGO มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Brasa Staked FOGO มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ STFOGO อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 62514243.17959123 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Brasa Staked FOGO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:20:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Brasa Staked FOGO (STFOGO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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