ราคาปัจจุบัน Boss Burger วันนี้ คือ 0.00008955 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOSSBURGER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BOSSBURGER ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Boss Burger วันนี้ คือ 0.00008955 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOSSBURGER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BOSSBURGER ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BOSSBURGER

ข้อมูลราคา BOSSBURGER

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BOSSBURGER

โทเคโนมิกส์ BOSSBURGER

การคาดการณ์ราคา BOSSBURGER

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Boss Burger โลโก้

Boss Burger ราคา (BOSSBURGER)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BOSSBURGER เป็น USD

--
----
+6.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Boss Burger (BOSSBURGER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 14:00:25 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Boss Burger (BOSSBURGER) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0000841
$ 0.0000841$ 0.0000841
ต่ำสุด 24h
$ 0.00008991
$ 0.00008991$ 0.00008991
สูงสุด 24h

$ 0.0000841
$ 0.0000841$ 0.0000841

$ 0.00008991
$ 0.00008991$ 0.00008991

$ 0.00154863
$ 0.00154863$ 0.00154863

$ 0.00002681
$ 0.00002681$ 0.00002681

+3.75%

+5.99%

+23.79%

+23.79%

ราคาเรียลไทม์ Boss Burger (BOSSBURGER) คือ $0.00008955 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBOSSBURGER ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0000841 และราคาสูงสุด $ 0.00008991 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BOSSBURGER คือ $ 0.00154863 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00002681

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BOSSBURGER มีการเปลี่ยนแปลง +3.75% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +5.99% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +23.79% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Boss Burger (BOSSBURGER) ข้อมูลการตลาด

$ 89.69K
$ 89.69K$ 89.69K

--
----

$ 89.69K
$ 89.69K$ 89.69K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Boss Burger คือ $ 89.69K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BOSSBURGER คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 89.69K

ประวัติราคา Boss Burger (BOSSBURGER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Boss Burger เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Boss Burger เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000222117
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Boss Burger เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000732111
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Boss Burger เป็น USD เท่ากับ $ -0.00009545055242249495

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+5.99%
30 วัน$ -0.0000222117-24.80%
60 วัน$ -0.0000732111-81.75%
90 วัน$ -0.00009545055242249495-51.59%

อะไรคือ Boss Burger (BOSSBURGER)

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.

Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.

We are building one order at a time.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Boss Burger (BOSSBURGER) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Boss Burger (USD)

Boss Burger (BOSSBURGER) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Boss Burger (BOSSBURGER) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Boss Burger

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Boss Burger ตอนนี้!

BOSSBURGER เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Boss Burger (BOSSBURGER)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Boss Burger (BOSSBURGER) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BOSSBURGERโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Boss Burger (BOSSBURGER)

วันนี้ Boss Burger (BOSSBURGER) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BOSSBURGER เป็นUSD คือ 0.00008955 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BOSSBURGER เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BOSSBURGER เป็น USD คือ $ 0.00008955 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Boss Burger คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BOSSBURGER คือ $ 89.69K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BOSSBURGER คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BOSSBURGER คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BOSSBURGER คือเท่าใด?
BOSSBURGER ถึงราคา ATH ที่ 0.00154863 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BOSSBURGER คือเท่าไร?
BOSSBURGER ถึงราคา ATL ที่ 0.00002681 USD
ปริมาณการเทรดของ BOSSBURGER คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BOSSBURGER คือ -- USD
ปีนี้ BOSSBURGER จะสูงขึ้นอีกไหม?
BOSSBURGER อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BOSSBURGER เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 14:00:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Boss Burger (BOSSBURGER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น