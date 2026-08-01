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ราคาปัจจุบัน Book of Ethereum วันนี้ คือ 0.024397 USD มูลค่าตลาด BOOE เท่ากับ 2,440,095 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOOE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Book of Ethereum วันนี้ คือ 0.024397 USD มูลค่าตลาด BOOE เท่ากับ 2,440,095 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOOE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Book of Ethereum ราคา (BOOE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BOOE เป็น USD

$0.02440515
$0.02440515$0.02440515
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Book of Ethereum (BOOE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:16:25 (UTC+8)

ราคา Book of Ethereum วันนี้

ราคาปัจจุบัน Book of Ethereum (BOOE) วันนี้ $ 0.024397, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BOOE เป็น USD คือ $ 0.024397 ต่อ BOOE.

Book of Ethereum มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,440,095 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00M BOOE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BOOE เทรดระหว่าง $ 0.02425097 (ต่ำ) กับ $ 0.02453018 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.784594 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00692796

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BOOE เคลื่อนไหว -0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -13.63% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 861.58.

Book of Ethereum (BOOE) ข้อมูลการตลาด

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

$ 861.58
$ 861.58$ 861.58

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Book of Ethereum คือ $ 2.44M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 861.58 อุปทานหมุนเวียนของ BOOE คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.44M

ประวัติราคา Book of Ethereum USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02425097
$ 0.02425097$ 0.02425097
ต่ำสุด 24h
$ 0.02453018
$ 0.02453018$ 0.02453018
สูงสุด 24h

$ 0.02425097
$ 0.02425097$ 0.02425097

$ 0.02453018
$ 0.02453018$ 0.02453018

$ 0.784594
$ 0.784594$ 0.784594

$ 0.00692796
$ 0.00692796$ 0.00692796

-0.23%

-0.42%

-13.63%

-13.63%

ประวัติราคา Book of Ethereum (BOOE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Book of Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ -0.000105086923901966
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Book of Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ +0.0098239448
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Book of Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ -0.0055114872
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Book of Ethereum เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000299835224734

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000105086923901966-0.42%
30 วัน$ +0.0098239448+40.27%
60 วัน$ -0.0055114872-22.59%
90 วัน$ +0.00000299835224734+0.00%

การคาดการณ์ราคา Book of Ethereum

การคาดการณ์ราคา Book of Ethereum (BOOE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BOOE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Book of Ethereum (BOOE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Book of Ethereum อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Book of Ethereum จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BOOE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Book of Ethereum

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เกี่ยวกับ Book of Ethereum

มูลค่าปัจจุบันของ Book of Ethereum วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Book of Ethereum เทรดที่ราคา ฿0.78785646288747292000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ BOOE มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Book of Ethereum มีสภาพคล่องอย่างไร?

Book of Ethereum มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ BOOE เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.7831406913059072492000 ถึง ฿0.7921572672374894648000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ BOOE ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Book of Ethereum อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Meme,Ethereum Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ BOOE อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Book of Ethereum

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:16:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Book of Ethereum (BOOE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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