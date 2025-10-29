ราคาปัจจุบัน Boochie by Matt Furie วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOOCHIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BOOCHIE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Boochie by Matt Furie วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOOCHIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BOOCHIE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BOOCHIE

ข้อมูลราคา BOOCHIE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BOOCHIE

โทเคโนมิกส์ BOOCHIE

การคาดการณ์ราคา BOOCHIE

Boochie by Matt Furie โลโก้

Boochie by Matt Furie ราคา (BOOCHIE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BOOCHIE เป็น USD

--
----
0.00%1D
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:32:06 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.87%

-0.22%

+0.27%

+0.27%

ราคาเรียลไทม์ Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBOOCHIE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BOOCHIE คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BOOCHIE มีการเปลี่ยนแปลง -0.87% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.27% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) ข้อมูลการตลาด

$ 158.23K
$ 158.23K$ 158.23K

--
----

$ 158.23K
$ 158.23K$ 158.23K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Boochie by Matt Furie คือ $ 158.23K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BOOCHIE คือ 420.69T โดยมีอุปทานรวมที่ 420690000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 158.23K

ประวัติราคา Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Boochie by Matt Furie เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Boochie by Matt Furie เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Boochie by Matt Furie เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Boochie by Matt Furie เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.22%
30 วัน$ 0-17.16%
60 วัน$ 0-44.21%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Boochie by Matt Furie (USD)

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Boochie by Matt Furie

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Boochie by Matt Furie ตอนนี้!

BOOCHIE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BOOCHIEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

วันนี้ Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BOOCHIE เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BOOCHIE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BOOCHIE เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Boochie by Matt Furie คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BOOCHIE คือ $ 158.23K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BOOCHIE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BOOCHIE คือ 420.69T USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BOOCHIE คือเท่าใด?
BOOCHIE ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BOOCHIE คือเท่าไร?
BOOCHIE ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BOOCHIE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BOOCHIE คือ -- USD
ปีนี้ BOOCHIE จะสูงขึ้นอีกไหม?
BOOCHIE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BOOCHIE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:32:06 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

