ราคาปัจจุบัน BONKFOLIO วันนี้ คือ 0.00000718 USD ติดตามการอัปเดตราคา BONKFOLIO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BONKFOLIO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BONKFOLIO

ข้อมูลราคา BONKFOLIO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BONKFOLIO

โทเคโนมิกส์ BONKFOLIO

การคาดการณ์ราคา BONKFOLIO

BONKFOLIO ราคา (BONKFOLIO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BONKFOLIO เป็น USD

--
----
0.00%1D
BONKFOLIO (BONKFOLIO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:37:08 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BONKFOLIO (BONKFOLIO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00013585
$ 0.00013585$ 0.00013585

$ 0.0000069
$ 0.0000069$ 0.0000069

--

--

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ BONKFOLIO (BONKFOLIO) คือ $0.00000718 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBONKFOLIO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BONKFOLIO คือ $ 0.00013585 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0000069

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BONKFOLIO มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BONKFOLIO (BONKFOLIO) ข้อมูลการตลาด

$ 7.18K
$ 7.18K$ 7.18K

--
----

$ 7.18K
$ 7.18K$ 7.18K

999.85M
999.85M 999.85M

999,846,883.1906141
999,846,883.1906141 999,846,883.1906141

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BONKFOLIO คือ $ 7.18K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BONKFOLIO คือ 999.85M โดยมีอุปทานรวมที่ 999846883.1906141 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.18K

ประวัติราคา BONKFOLIO (BONKFOLIO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BONKFOLIO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BONKFOLIO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000015433
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BONKFOLIO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000029964
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BONKFOLIO เป็น USD เท่ากับ $ -0.00003397984547452791

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0000015433-21.49%
60 วัน$ -0.0000029964-41.73%
90 วัน$ -0.00003397984547452791-82.55%

อะไรคือ BONKFOLIO (BONKFOLIO)

We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.

A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.

We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.

We:

Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad

Sniff out alpha before the crowd gets a whiff

Deploy fast with DAO-based decision-making

Go hard or go home, with no mercy for mid

No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.

We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

BONKFOLIO (BONKFOLIO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา BONKFOLIO (USD)

BONKFOLIO (BONKFOLIO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BONKFOLIO (BONKFOLIO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BONKFOLIO

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BONKFOLIO ตอนนี้!

BONKFOLIO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BONKFOLIO (BONKFOLIO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BONKFOLIO (BONKFOLIO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BONKFOLIOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BONKFOLIO (BONKFOLIO)

วันนี้ BONKFOLIO (BONKFOLIO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BONKFOLIO เป็นUSD คือ 0.00000718 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BONKFOLIO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BONKFOLIO เป็น USD คือ $ 0.00000718 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BONKFOLIO คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BONKFOLIO คือ $ 7.18K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BONKFOLIO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BONKFOLIO คือ 999.85M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BONKFOLIO คือเท่าใด?
BONKFOLIO ถึงราคา ATH ที่ 0.00013585 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BONKFOLIO คือเท่าไร?
BONKFOLIO ถึงราคา ATL ที่ 0.0000069 USD
ปริมาณการเทรดของ BONKFOLIO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BONKFOLIO คือ -- USD
ปีนี้ BONKFOLIO จะสูงขึ้นอีกไหม?
BONKFOLIO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BONKFOLIO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:37:08 (UTC+8)

