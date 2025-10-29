ราคาปัจจุบัน BOBBY Rizz วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOBBY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BOBBY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BOBBY Rizz วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOBBY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BOBBY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BOBBY

ข้อมูลราคา BOBBY

โทเคโนมิกส์ BOBBY

การคาดการณ์ราคา BOBBY

BOBBY Rizz โลโก้

BOBBY Rizz ราคา (BOBBY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BOBBY เป็น USD

--
----
-4.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BOBBY Rizz (BOBBY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:34:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BOBBY Rizz (BOBBY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.92%

-4.22%

-29.61%

-29.61%

ราคาเรียลไทม์ BOBBY Rizz (BOBBY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBOBBY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BOBBY คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BOBBY มีการเปลี่ยนแปลง -1.92% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.22% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -29.61% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BOBBY Rizz (BOBBY) ข้อมูลการตลาด

$ 14.48K
$ 14.48K$ 14.48K

--
----

$ 14.48K
$ 14.48K$ 14.48K

999.91M
999.91M 999.91M

999,911,396.467979
999,911,396.467979 999,911,396.467979

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BOBBY Rizz คือ $ 14.48K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BOBBY คือ 999.91M โดยมีอุปทานรวมที่ 999911396.467979 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 14.48K

ประวัติราคา BOBBY Rizz (BOBBY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BOBBY Rizz เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOBBY Rizz เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOBBY Rizz เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BOBBY Rizz เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.22%
30 วัน$ 0-77.91%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BOBBY Rizz (BOBBY)

A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BOBBY Rizz (USD)

BOBBY Rizz (BOBBY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BOBBY Rizz (BOBBY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BOBBY Rizz

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BOBBY Rizz ตอนนี้!

BOBBY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BOBBY Rizz (BOBBY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BOBBY Rizz (BOBBY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BOBBYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BOBBY Rizz (BOBBY)

วันนี้ BOBBY Rizz (BOBBY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BOBBY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BOBBY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BOBBY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BOBBY Rizz คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BOBBY คือ $ 14.48K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BOBBY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BOBBY คือ 999.91M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BOBBY คือเท่าใด?
BOBBY ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BOBBY คือเท่าไร?
BOBBY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BOBBY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BOBBY คือ -- USD
ปีนี้ BOBBY จะสูงขึ้นอีกไหม?
BOBBY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BOBBY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:34:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BOBBY Rizz (BOBBY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

