ราคาปัจจุบัน Blue Apu วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา $BAPU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา $BAPU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Blue Apu วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา $BAPU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา $BAPU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ $BAPU

ข้อมูลราคา $BAPU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ $BAPU

โทเคโนมิกส์ $BAPU

การคาดการณ์ราคา $BAPU

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Blue Apu โลโก้

Blue Apu ราคา ($BAPU)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 $BAPU เป็น USD

--
----
-3.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Blue Apu ($BAPU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:36:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Blue Apu ($BAPU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.61%

-3.94%

-19.78%

-19.78%

ราคาเรียลไทม์ Blue Apu ($BAPU) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด$BAPU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ $BAPU คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น $BAPU มีการเปลี่ยนแปลง -0.61% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.94% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -19.78% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Blue Apu ($BAPU) ข้อมูลการตลาด

$ 9.33K
$ 9.33K$ 9.33K

--
----

$ 9.33K
$ 9.33K$ 9.33K

924.64M
924.64M 924.64M

924,640,185.7404035
924,640,185.7404035 924,640,185.7404035

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Blue Apu คือ $ 9.33K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ $BAPU คือ 924.64M โดยมีอุปทานรวมที่ 924640185.7404035 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.33K

ประวัติราคา Blue Apu ($BAPU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Blue Apu เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blue Apu เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blue Apu เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blue Apu เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.94%
30 วัน$ 0-46.25%
60 วัน$ 0-87.06%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Blue Apu ($BAPU)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Blue Apu (USD)

Blue Apu ($BAPU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Blue Apu ($BAPU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Blue Apu

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Blue Apu ตอนนี้!

$BAPU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Blue Apu ($BAPU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Blue Apu ($BAPU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ $BAPUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Blue Apu ($BAPU)

วันนี้ Blue Apu ($BAPU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน $BAPU เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน $BAPU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ $BAPU เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Blue Apu คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ $BAPU คือ $ 9.33K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ $BAPU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ $BAPU คือ 924.64M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ $BAPU คือเท่าใด?
$BAPU ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ $BAPU คือเท่าไร?
$BAPU ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ $BAPU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ $BAPU คือ -- USD
ปีนี้ $BAPU จะสูงขึ้นอีกไหม?
$BAPU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา $BAPU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:36:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Blue Apu ($BAPU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,900.92
$112,900.92$112,900.92

-1.51%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,973.27
$3,973.27$3,973.27

-3.01%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03980
$0.03980$0.03980

-14.29%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193.27
$193.27$193.27

-2.83%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9436
$3.9436$3.9436

+2.23%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,973.27
$3,973.27$3,973.27

-3.01%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,900.92
$112,900.92$112,900.92

-1.51%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193.27
$193.27$193.27

-2.83%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5895
$2.5895$2.5895

-1.76%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19241
$0.19241$0.19241

-3.68%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.010250
$0.010250$0.010250

+2.50%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.475
$1.475$1.475

+96.66%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000437
$0.0000000437$0.0000000437

+408.13%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.007755
$0.007755$0.007755

+210.20%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00219
$0.00219$0.00219

+119.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.475
$1.475$1.475

+96.66%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000081
$0.0000000000000000081$0.0000000000000000081

+80.00%