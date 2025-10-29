BlockyBoy by Matt Furie ราคา (BLOCKYBOY)
+1.49%
-28.10%
-43.44%
-43.44%
ราคาเรียลไทม์ BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBLOCKYBOY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BLOCKYBOY คือ $ 0.00342977 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BLOCKYBOY มีการเปลี่ยนแปลง +1.49% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -28.10% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -43.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BlockyBoy by Matt Furie คือ $ 131.73K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BLOCKYBOY คือ 420.69M โดยมีอุปทานรวมที่ 420690000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 131.73K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BlockyBoy by Matt Furie เป็น USD เท่ากับ $ -0.00012227218022695
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BlockyBoy by Matt Furie เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BlockyBoy by Matt Furie เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BlockyBoy by Matt Furie เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00012227218022695
|-28.10%
|30 วัน
|$ 0
|+16.68%
|60 วัน
|$ 0
|-67.69%
|90 วัน
|$ 0
|--
Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.
While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.
He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.
And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.
Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.
Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.
