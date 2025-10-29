Bitty Baby ราคา (BITBABY)
-0.89%
-0.99%
-36.21%
-36.21%
ราคาเรียลไทม์ Bitty Baby (BITBABY) คือ $0.00001652 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBITBABY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00001637 และราคาสูงสุด $ 0.00001746 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BITBABY คือ $ 0.00042678 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00001613
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BITBABY มีการเปลี่ยนแปลง -0.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.99% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -36.21% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitty Baby คือ $ 16.52K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BITBABY คือ 999.97M โดยมีอุปทานรวมที่ 999973313.049181 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.52K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bitty Baby เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitty Baby เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000091320
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitty Baby เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000132827
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitty Baby เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.99%
|30 วัน
|$ -0.0000091320
|-55.27%
|60 วัน
|$ -0.0000132827
|-80.40%
|90 วัน
|$ 0
|--
Meet Bitty Baby 🍼 The cutest baby Bitcoin mascot bringing pure meme energy to the blockchain! Born to pump, fueled by diapers and diamond hands 💎 ✋Get in early, because this baby’s first steps are straight to the moon.
Designed for growth and community. A fair launch with no team allocation, fully powered by memes and holders. Every buy and sell supports liquidity and marketing to keep Bitty Baby strong, stable, and ready to moon
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Bitty Baby (BITBABY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BITBABYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
