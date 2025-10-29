ราคาปัจจุบัน Bitcoin Limited Edition วันนี้ คือ 130.16 USD ติดตามการอัปเดตราคา BTCLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BTCLE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Bitcoin Limited Edition วันนี้ คือ 130.16 USD ติดตามการอัปเดตราคา BTCLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BTCLE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BTCLE

ข้อมูลราคา BTCLE

เอกสารไวท์เปเปอร์ BTCLE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BTCLE

โทเคโนมิกส์ BTCLE

การคาดการณ์ราคา BTCLE

Bitcoin Limited Edition โลโก้

Bitcoin Limited Edition ราคา (BTCLE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BTCLE เป็น USD

$130.16
$130.16$130.16
-1.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:02:27 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Bitcoin Limited Edition (BTCLE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 129.51
$ 129.51$ 129.51
ต่ำสุด 24h
$ 132.59
$ 132.59$ 132.59
สูงสุด 24h

$ 129.51
$ 129.51$ 129.51

$ 132.59
$ 132.59$ 132.59

$ 137.88
$ 137.88$ 137.88

$ 125.09
$ 125.09$ 125.09

+0.43%

-0.99%

-1.31%

-1.31%

ราคาเรียลไทม์ Bitcoin Limited Edition (BTCLE) คือ $130.16 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBTCLE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 129.51 และราคาสูงสุด $ 132.59 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BTCLE คือ $ 137.88 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 125.09

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BTCLE มีการเปลี่ยนแปลง +0.43% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.99% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) ข้อมูลการตลาด

$ 26.07M
$ 26.07M$ 26.07M

--
----

$ 27.33M
$ 27.33M$ 27.33M

200.28K
200.28K 200.28K

210,000.0
210,000.0 210,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin Limited Edition คือ $ 26.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BTCLE คือ 200.28K โดยมีอุปทานรวมที่ 210000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 27.33M

ประวัติราคา Bitcoin Limited Edition (BTCLE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Limited Edition เป็น USD เท่ากับ $ -1.3109011981482
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Limited Edition เป็น USD เท่ากับ $ +3.0691728000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Limited Edition เป็น USD เท่ากับ $ +1.5490081280
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Limited Edition เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -1.3109011981482-0.99%
30 วัน$ +3.0691728000+2.36%
60 วัน$ +1.5490081280+1.19%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

การคาดการณ์ราคา Bitcoin Limited Edition (USD)

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Bitcoin Limited Edition (BTCLE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Bitcoin Limited Edition

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Bitcoin Limited Edition ตอนนี้!

BTCLE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Bitcoin Limited Edition (BTCLE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BTCLEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

วันนี้ Bitcoin Limited Edition (BTCLE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BTCLE เป็นUSD คือ 130.16 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BTCLE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BTCLE เป็น USD คือ $ 130.16 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Bitcoin Limited Edition คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BTCLE คือ $ 26.07M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BTCLE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BTCLE คือ 200.28K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BTCLE คือเท่าใด?
BTCLE ถึงราคา ATH ที่ 137.88 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BTCLE คือเท่าไร?
BTCLE ถึงราคา ATL ที่ 125.09 USD
ปริมาณการเทรดของ BTCLE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BTCLE คือ -- USD
ปีนี้ BTCLE จะสูงขึ้นอีกไหม?
BTCLE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BTCLE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:02:27 (UTC+8)

