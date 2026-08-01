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ราคาปัจจุบัน BITCOIN CASH ON BASE วันนี้ คือ 0.00433685 USD มูลค่าตลาด BCHB เท่ากับ 68,989 USD ติดตามการอัปเดตราคา BCHB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BITCOIN CASH ON BASE วันนี้ คือ 0.00433685 USD มูลค่าตลาด BCHB เท่ากับ 68,989 USD ติดตามการอัปเดตราคา BCHB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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BITCOIN CASH ON BASE ราคา (BCHB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BCHB เป็น USD

$0.0043336
$0.0043336$0.0043336
-0.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:01:32 (UTC+8)

ราคา BITCOIN CASH ON BASE วันนี้

ราคาปัจจุบัน BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) วันนี้ $ 0.00433685, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.47% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BCHB เป็น USD คือ $ 0.00433685 ต่อ BCHB.

BITCOIN CASH ON BASE มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 68,989 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 15.91M BCHB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BCHB เทรดระหว่าง $ 0.00429747 (ต่ำ) กับ $ 0.00438397 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.04203677 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00400165

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BCHB เคลื่อนไหว -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.51% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 113.00.

BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) ข้อมูลการตลาด

$ 68.99K
$ 68.99K$ 68.99K

$ 113.00
$ 113.00$ 113.00

$ 68.99K
$ 68.99K$ 68.99K

15.91M
15.91M 15.91M

15,907,306.364911238
15,907,306.364911238 15,907,306.364911238

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BITCOIN CASH ON BASE คือ $ 68.99K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 113.00 อุปทานหมุนเวียนของ BCHB คือ 15.91M โดยมีอุปทานรวมที่ 15907306.364911238 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 68.99K

ประวัติราคา BITCOIN CASH ON BASE USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00429747
$ 0.00429747$ 0.00429747
ต่ำสุด 24h
$ 0.00438397
$ 0.00438397$ 0.00438397
สูงสุด 24h

$ 0.00429747
$ 0.00429747$ 0.00429747

$ 0.00438397
$ 0.00438397$ 0.00438397

$ 0.04203677
$ 0.04203677$ 0.04203677

$ 0.00400165
$ 0.00400165$ 0.00400165

-0.12%

-0.47%

-5.51%

-5.51%

ประวัติราคา BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BITCOIN CASH ON BASE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BITCOIN CASH ON BASE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006987051
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BITCOIN CASH ON BASE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010302187
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BITCOIN CASH ON BASE เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000211327378178

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.47%
30 วัน$ -0.0006987051-16.11%
60 วัน$ -0.0010302187-23.75%
90 วัน$ +0.000000211327378178+0.00%

การคาดการณ์ราคา BITCOIN CASH ON BASE

การคาดการณ์ราคา BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BCHB ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BITCOIN CASH ON BASE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BITCOIN CASH ON BASE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BCHB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BITCOIN CASH ON BASE

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BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeMeme

เกี่ยวกับ BITCOIN CASH ON BASE

ราคาซื้อขายสดของ BITCOIN CASH ON BASE วันนี้คือเท่าไร?

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ BITCOIN CASH ON BASE อยู่ที่ ฿0.1400506333185857660000 อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ

มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ BCHB?

BCHB มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ BITCOIN CASH ON BASE ในวันนี้เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BITCOIN CASH ON BASE มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ -0.47% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง

ช่วงราคาที่ BITCOIN CASH ON BASE เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา BITCOIN CASH ON BASE เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.1387789282930289892000 และ ฿0.1415722874781651292000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BITCOIN CASH ON BASE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:01:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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