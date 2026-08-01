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ราคาปัจจุบัน Bitcoin Cash II วันนี้ คือ 0.01632548 USD มูลค่าตลาด BCH2 เท่ากับ 62,801 USD ติดตามการอัปเดตราคา BCH2 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bitcoin Cash II วันนี้ คือ 0.01632548 USD มูลค่าตลาด BCH2 เท่ากับ 62,801 USD ติดตามการอัปเดตราคา BCH2 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Bitcoin Cash II ราคา (BCH2)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BCH2 เป็น USD

$0.01700235
$0.01700235$0.01700235
+5.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bitcoin Cash II (BCH2) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:01:17 (UTC+8)

ราคา Bitcoin Cash II วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bitcoin Cash II (BCH2) วันนี้ $ 0.01632548, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.45% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BCH2 เป็น USD คือ $ 0.01632548 ต่อ BCH2.

Bitcoin Cash II มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 62,801 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.85M BCH2 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BCH2 เทรดระหว่าง $ 0.01615543 (ต่ำ) กับ $ 0.01643408 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.09942 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0098941

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BCH2 เคลื่อนไหว +0.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +29.96% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 10.35K.

Bitcoin Cash II (BCH2) ข้อมูลการตลาด

$ 62.80K
$ 62.80K$ 62.80K

$ 10.35K
$ 10.35K$ 10.35K

$ 342.84K
$ 342.84K$ 342.84K

3.85M
3.85M 3.85M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin Cash II คือ $ 62.80K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 10.35K อุปทานหมุนเวียนของ BCH2 คือ 3.85M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 342.84K

ประวัติราคา Bitcoin Cash II USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01615543
$ 0.01615543$ 0.01615543
ต่ำสุด 24h
$ 0.01643408
$ 0.01643408$ 0.01643408
สูงสุด 24h

$ 0.01615543
$ 0.01615543$ 0.01615543

$ 0.01643408
$ 0.01643408$ 0.01643408

$ 0.09942
$ 0.09942$ 0.09942

$ 0.0098941
$ 0.0098941$ 0.0098941

+0.46%

+4.45%

+29.96%

+29.96%

ประวัติราคา Bitcoin Cash II (BCH2) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cash II เป็น USD เท่ากับ $ +0.00069535
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cash II เป็น USD เท่ากับ $ +0.0049636691
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cash II เป็น USD เท่ากับ $ -0.0049986105
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cash II เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000061153739777

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00069535+4.45%
30 วัน$ +0.0049636691+30.40%
60 วัน$ -0.0049986105-30.61%
90 วัน$ -0.000000061153739777-0.00%

การคาดการณ์ราคา Bitcoin Cash II

การคาดการณ์ราคา Bitcoin Cash II (BCH2) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BCH2 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bitcoin Cash II (BCH2) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bitcoin Cash II อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bitcoin Cash II จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BCH2 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bitcoin Cash II

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เกี่ยวกับ Bitcoin Cash II

ราคาปัจจุบันของ Bitcoin Cash II คือเท่าไร?

ราคาสดของ Bitcoin Cash II (BCH2) คือ ฿0.5272014972226167728000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Bitcoin Cash II ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Bitcoin Cash II อยู่ในอันดับที่ #6582 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿2028043.35474837836000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ BCH2 มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ BCH2 คือ 3846805.46976959 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Bitcoin Cash II เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin Cash II เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.5217100437031670548000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0.5307085354596778688000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Bitcoin Cash II ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Bitcoin Cash II เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿3.2105869385691912000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿0.319511851024918876000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ BCH2 ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Bitcoin Cash II?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 4.44% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Proof of Work (PoW) การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bitcoin Cash II

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:01:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bitcoin Cash II (BCH2)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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