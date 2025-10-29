ราคาปัจจุบัน BiomeAI วันนี้ คือ 0.05055 USD ติดตามการอัปเดตราคา BIOMEAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BIOMEAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BiomeAI วันนี้ คือ 0.05055 USD ติดตามการอัปเดตราคา BIOMEAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BIOMEAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.05055
$0.05055
-16.50%1D
ข้อมูลราคา BiomeAI (BIOMEAI) (USD)

$ 0.03166698
$ 0.03166698
$ 0.061708
$ 0.061708
$ 0.03166698
$ 0.03166698

$ 0.061708
$ 0.061708

$ 0.394381
$ 0.394381

$ 0.02349287
$ 0.02349287

-0.53%

-16.41%

-29.74%

-29.74%

ราคาเรียลไทม์ BiomeAI (BIOMEAI) คือ $0.05055 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBIOMEAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03166698 และราคาสูงสุด $ 0.061708 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BIOMEAI คือ $ 0.394381 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02349287

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BIOMEAI มีการเปลี่ยนแปลง -0.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -16.41% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -29.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BiomeAI (BIOMEAI) ข้อมูลการตลาด

$ 298.40K
$ 298.40K

--
--

$ 505.50K
$ 505.50K

5.90M
5.90M

10,000,000.0
10,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BiomeAI คือ $ 298.40K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BIOMEAI คือ 5.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 505.50K

ประวัติราคา BiomeAI (BIOMEAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BiomeAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.00992841828777318
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BiomeAI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BiomeAI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BiomeAI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00992841828777318-16.41%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BiomeAI (BIOMEAI)

BiomeAI is a cutting-edge health assistant powered by over 1,000 rigorously curated scientific studies on microbiome science and real-world experiments, designed to help people make smarter, personalized health choices with trustworthy data as its foundation. Built and advised by a team of top experts in gut health and AI, BiomeAI blends deep scientific credibility with participatory governance model to let users test, learn, and figure out what works for them.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BiomeAI (USD)

BiomeAI (BIOMEAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BiomeAI (BIOMEAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BiomeAI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BiomeAI ตอนนี้!

BIOMEAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BiomeAI (BIOMEAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BiomeAI (BIOMEAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BIOMEAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BiomeAI (BIOMEAI)

วันนี้ BiomeAI (BIOMEAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BIOMEAI เป็นUSD คือ 0.05055 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BIOMEAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BIOMEAI เป็น USD คือ $ 0.05055 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BiomeAI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BIOMEAI คือ $ 298.40K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BIOMEAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BIOMEAI คือ 5.90M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BIOMEAI คือเท่าใด?
BIOMEAI ถึงราคา ATH ที่ 0.394381 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BIOMEAI คือเท่าไร?
BIOMEAI ถึงราคา ATL ที่ 0.02349287 USD
ปริมาณการเทรดของ BIOMEAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BIOMEAI คือ -- USD
ปีนี้ BIOMEAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
BIOMEAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BIOMEAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

