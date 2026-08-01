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ราคาปัจจุบัน Big Brother Machi วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด MACHI เท่ากับ 148,276 USD ติดตามการอัปเดตราคา MACHI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Big Brother Machi วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด MACHI เท่ากับ 148,276 USD ติดตามการอัปเดตราคา MACHI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Big Brother Machi ราคา (MACHI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MACHI เป็น USD

$0.00015185
$0.00015185$0.00015185
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Big Brother Machi (MACHI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:56:18 (UTC+8)

ราคา Big Brother Machi วันนี้

ราคาปัจจุบัน Big Brother Machi (MACHI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MACHI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ MACHI.

Big Brother Machi มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 148,276 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 957.17M MACHI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MACHI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00258508 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MACHI เคลื่อนไหว -0.57% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.10K.

Big Brother Machi (MACHI) ข้อมูลการตลาด

$ 148.28K
$ 148.28K$ 148.28K

$ 7.10K
$ 7.10K$ 7.10K

$ 148.28K
$ 148.28K$ 148.28K

957.17M
957.17M 957.17M

957,168,444.000646
957,168,444.000646 957,168,444.000646

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Big Brother Machi คือ $ 148.28K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.10K อุปทานหมุนเวียนของ MACHI คือ 957.17M โดยมีอุปทานรวมที่ 957168444.000646 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 148.28K

ประวัติราคา Big Brother Machi USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00258508
$ 0.00258508$ 0.00258508

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

+0.06%

+3.22%

+3.22%

ประวัติราคา Big Brother Machi (MACHI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Big Brother Machi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Big Brother Machi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Big Brother Machi เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Big Brother Machi เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.06%
30 วัน$ 0-51.50%
60 วัน$ 0-26.65%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Big Brother Machi

การคาดการณ์ราคา Big Brother Machi (MACHI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MACHI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Big Brother Machi (MACHI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Big Brother Machi อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Big Brother Machi จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MACHI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Big Brother Machi

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Big Brother Machi (MACHI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Big Brother Machi

ราคาปัจจุบันของ Big Brother Machi คือเท่าไร?

Big Brother Machi มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง 0.06% ในวันนี้

ชุมชนของ MACHI เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Big Brother Machi อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ MACHI ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

MACHI เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.0834787557958899872000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 957168444.000646 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Big Brother Machi

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:56:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Big Brother Machi (MACHI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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