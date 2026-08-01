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ราคาปัจจุบัน Big Ass Rewards Sendor วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BARS เท่ากับ 113,122 USD ติดตามการอัปเดตราคา BARS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Big Ass Rewards Sendor วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BARS เท่ากับ 113,122 USD ติดตามการอัปเดตราคา BARS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Big Ass Rewards Sendor ราคา (BARS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BARS เป็น USD

$0.00011828
$0.00011828$0.00011828
-0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Big Ass Rewards Sendor (BARS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:56:04 (UTC+8)

ราคา Big Ass Rewards Sendor วันนี้

ราคาปัจจุบัน Big Ass Rewards Sendor (BARS) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BARS เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BARS.

Big Ass Rewards Sendor มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 113,122 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 648.43M BARS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BARS เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BARS เคลื่อนไหว +0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.75% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 416.92.

Big Ass Rewards Sendor (BARS) ข้อมูลการตลาด

$ 113.12K
$ 113.12K$ 113.12K

$ 416.92
$ 416.92$ 416.92

$ 118.48K
$ 118.48K$ 118.48K

648.43M
648.43M 648.43M

995,076,633.305059
995,076,633.305059 995,076,633.305059

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Big Ass Rewards Sendor คือ $ 113.12K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 416.92 อุปทานหมุนเวียนของ BARS คือ 648.43M โดยมีอุปทานรวมที่ 995076633.305059 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 118.48K

ประวัติราคา Big Ass Rewards Sendor USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 0$ 0

+0.18%

-3.18%

-1.75%

-1.75%

ประวัติราคา Big Ass Rewards Sendor (BARS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Big Ass Rewards Sendor เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Big Ass Rewards Sendor เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Big Ass Rewards Sendor เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Big Ass Rewards Sendor เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.18%
30 วัน$ 0-63.18%
60 วัน$ 0-8.05%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Big Ass Rewards Sendor

การคาดการณ์ราคา Big Ass Rewards Sendor (BARS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BARS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Big Ass Rewards Sendor (BARS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Big Ass Rewards Sendor อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Big Ass Rewards Sendor จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BARS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Big Ass Rewards Sendor

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Big Ass Rewards Sendor (BARS) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Big Ass Rewards Sendor

ราคาปัจจุบันของ Big Ass Rewards Sendor คือเท่าไร?

Big Ass Rewards Sendor ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -3.18% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

BARS เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -3.18% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก BARS กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Big Ass Rewards Sendor มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem BARS แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Big Ass Rewards Sendor ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿3652994.80601864048000 ส่งผลให้ BARS อยู่ในอันดับที่ #6229 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

BARS มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Big Ass Rewards Sendor มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ BARS อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 648429094.428857 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Big Ass Rewards Sendor

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:56:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Big Ass Rewards Sendor (BARS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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