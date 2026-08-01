Bella Bumper Play 2 Earn ราคา (PISTA)
ราคาปัจจุบัน Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) วันนี้ $ 0.00151538, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PISTA เป็น USD คือ $ 0.00151538 ต่อ PISTA.
Bella Bumper Play 2 Earn มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 200,785 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 PISTA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PISTA เทรดระหว่าง $ 0.00151452 (ต่ำ) กับ $ 0.00153147 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00214697 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00102693
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PISTA เคลื่อนไหว -0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +7.44% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 60.63.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bella Bumper Play 2 Earn คือ $ 200.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 60.63 อุปทานหมุนเวียนของ PISTA คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 757.68K
-0.34%
-0.77%
+7.44%
+7.44%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bella Bumper Play 2 Earn เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bella Bumper Play 2 Earn เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001548306
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bella Bumper Play 2 Earn เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001908419
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bella Bumper Play 2 Earn เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000003143373745002
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.77%
|30 วัน
|$ +0.0001548306
|+10.22%
|60 วัน
|$ -0.0001908419
|-12.59%
|90 วัน
|$ -0.0000003143373745002
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Bella Bumper Play 2 Earn อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาสดของ Bella Bumper Play 2 Earn คือเท่าไร?
มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.0489354437611121392000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -0.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ PISTA อย่างไร?
ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น
มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Bella Bumper Play 2 Earn คือเท่าไร?
ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿6483854.26465632440000 Bella Bumper Play 2 Earn อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม
กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?
PISTA มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก
วันนี้ PISTA มีความผันผวนมากแค่ไหน?
ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว
ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?
ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0489076721911860768000 และ ฿0.0494550304589148648000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว
ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Bella Bumper Play 2 Earn คืออะไร?
ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (0.0 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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