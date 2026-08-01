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ราคาปัจจุบัน Bella Bumper Play 2 Earn วันนี้ คือ 0.00151538 USD มูลค่าตลาด PISTA เท่ากับ 200,785 USD ติดตามการอัปเดตราคา PISTA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bella Bumper Play 2 Earn วันนี้ คือ 0.00151538 USD มูลค่าตลาด PISTA เท่ากับ 200,785 USD ติดตามการอัปเดตราคา PISTA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Bella Bumper Play 2 Earn ราคา (PISTA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PISTA เป็น USD

$0.0015142
$0.0015142$0.0015142
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:53:22 (UTC+8)

ราคา Bella Bumper Play 2 Earn วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) วันนี้ $ 0.00151538, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PISTA เป็น USD คือ $ 0.00151538 ต่อ PISTA.

Bella Bumper Play 2 Earn มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 200,785 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 PISTA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PISTA เทรดระหว่าง $ 0.00151452 (ต่ำ) กับ $ 0.00153147 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00214697 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00102693

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PISTA เคลื่อนไหว -0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +7.44% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 60.63.

Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) ข้อมูลการตลาด

$ 200.79K
$ 200.79K$ 200.79K

$ 60.63
$ 60.63$ 60.63

$ 757.68K
$ 757.68K$ 757.68K

0.00
0.00 0.00

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bella Bumper Play 2 Earn คือ $ 200.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 60.63 อุปทานหมุนเวียนของ PISTA คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 757.68K

ประวัติราคา Bella Bumper Play 2 Earn USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00151452
$ 0.00151452$ 0.00151452
ต่ำสุด 24h
$ 0.00153147
$ 0.00153147$ 0.00153147
สูงสุด 24h

$ 0.00151452
$ 0.00151452$ 0.00151452

$ 0.00153147
$ 0.00153147$ 0.00153147

$ 0.00214697
$ 0.00214697$ 0.00214697

$ 0.00102693
$ 0.00102693$ 0.00102693

-0.34%

-0.77%

+7.44%

+7.44%

ประวัติราคา Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bella Bumper Play 2 Earn เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bella Bumper Play 2 Earn เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001548306
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bella Bumper Play 2 Earn เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001908419
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bella Bumper Play 2 Earn เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000003143373745002

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.77%
30 วัน$ +0.0001548306+10.22%
60 วัน$ -0.0001908419-12.59%
90 วัน$ -0.0000003143373745002-0.00%

การคาดการณ์ราคา Bella Bumper Play 2 Earn

การคาดการณ์ราคา Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PISTA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bella Bumper Play 2 Earn อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bella Bumper Play 2 Earn จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PISTA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bella Bumper Play 2 Earn

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Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Solana Ecosystem

เกี่ยวกับ Bella Bumper Play 2 Earn

ราคาสดของ Bella Bumper Play 2 Earn คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.0489354437611121392000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -0.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ PISTA อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Bella Bumper Play 2 Earn คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿6483854.26465632440000 Bella Bumper Play 2 Earn อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

PISTA มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ PISTA มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0489076721911860768000 และ ฿0.0494550304589148648000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Bella Bumper Play 2 Earn คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (0.0 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bella Bumper Play 2 Earn

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:53:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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