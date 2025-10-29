BDC COIN ราคา (BDC DANA)
-0.06%
-3.88%
-12.68%
-12.68%
ราคาเรียลไทม์ BDC COIN (BDC DANA) คือ $0.00000692 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBDC DANA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00000691 และราคาสูงสุด $ 0.00000735 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BDC DANA คือ $ 0.01070641 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00000621
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BDC DANA มีการเปลี่ยนแปลง -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.88% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.68% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BDC COIN คือ $ 6.91K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BDC DANA คือ 999.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 999779145.088568 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.91K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BDC COIN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BDC COIN เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000059981
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BDC COIN เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000069068
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BDC COIN เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-3.88%
|30 วัน
|$ -0.0000059981
|-86.67%
|60 วัน
|$ -0.0000069068
|-99.80%
|90 วัน
|$ 0
|--
BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.
BDC COIN (BDC DANA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BDC COIN (BDC DANA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BDC COIN
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BDC COIN ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BDC COIN (BDC DANA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BDC DANAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
