ราคาปัจจุบัน BDC COIN วันนี้ คือ 0.00000692 USD ติดตามการอัปเดตราคา BDC DANA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BDC DANA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BDC COIN วันนี้ คือ 0.00000692 USD ติดตามการอัปเดตราคา BDC DANA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BDC DANA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BDC DANA

ข้อมูลราคา BDC DANA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BDC DANA

โทเคโนมิกส์ BDC DANA

การคาดการณ์ราคา BDC DANA

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

BDC COIN โลโก้

BDC COIN ราคา (BDC DANA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BDC DANA เป็น USD

--
----
-3.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BDC COIN (BDC DANA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:35:33 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BDC COIN (BDC DANA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00000691
$ 0.00000691$ 0.00000691
ต่ำสุด 24h
$ 0.00000735
$ 0.00000735$ 0.00000735
สูงสุด 24h

$ 0.00000691
$ 0.00000691$ 0.00000691

$ 0.00000735
$ 0.00000735$ 0.00000735

$ 0.01070641
$ 0.01070641$ 0.01070641

$ 0.00000621
$ 0.00000621$ 0.00000621

-0.06%

-3.88%

-12.68%

-12.68%

ราคาเรียลไทม์ BDC COIN (BDC DANA) คือ $0.00000692 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBDC DANA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00000691 และราคาสูงสุด $ 0.00000735 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BDC DANA คือ $ 0.01070641 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00000621

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BDC DANA มีการเปลี่ยนแปลง -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.88% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.68% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BDC COIN (BDC DANA) ข้อมูลการตลาด

$ 6.91K
$ 6.91K$ 6.91K

--
----

$ 6.91K
$ 6.91K$ 6.91K

999.78M
999.78M 999.78M

999,779,145.088568
999,779,145.088568 999,779,145.088568

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BDC COIN คือ $ 6.91K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BDC DANA คือ 999.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 999779145.088568 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.91K

ประวัติราคา BDC COIN (BDC DANA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BDC COIN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BDC COIN เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000059981
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BDC COIN เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000069068
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BDC COIN เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.88%
30 วัน$ -0.0000059981-86.67%
60 วัน$ -0.0000069068-99.80%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BDC COIN (BDC DANA)

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BDC COIN (USD)

BDC COIN (BDC DANA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BDC COIN (BDC DANA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BDC COIN

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BDC COIN ตอนนี้!

BDC DANA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BDC COIN (BDC DANA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BDC COIN (BDC DANA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BDC DANAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BDC COIN (BDC DANA)

วันนี้ BDC COIN (BDC DANA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BDC DANA เป็นUSD คือ 0.00000692 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BDC DANA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BDC DANA เป็น USD คือ $ 0.00000692 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BDC COIN คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BDC DANA คือ $ 6.91K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BDC DANA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BDC DANA คือ 999.78M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BDC DANA คือเท่าใด?
BDC DANA ถึงราคา ATH ที่ 0.01070641 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BDC DANA คือเท่าไร?
BDC DANA ถึงราคา ATL ที่ 0.00000621 USD
ปริมาณการเทรดของ BDC DANA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BDC DANA คือ -- USD
ปีนี้ BDC DANA จะสูงขึ้นอีกไหม?
BDC DANA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BDC DANA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:35:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BDC COIN (BDC DANA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,950.00
$112,950.00$112,950.00

-1.47%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,974.93
$3,974.93$3,974.93

-2.97%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03933
$0.03933$0.03933

-15.31%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193.43
$193.43$193.43

-2.75%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9272
$3.9272$3.9272

+1.80%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,974.93
$3,974.93$3,974.93

-2.97%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,950.00
$112,950.00$112,950.00

-1.47%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$193.43
$193.43$193.43

-2.75%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5933
$2.5933$2.5933

-1.61%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19260
$0.19260$0.19260

-3.58%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.011230
$0.011230$0.011230

+12.30%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.475
$1.475$1.475

+96.66%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000437
$0.0000000437$0.0000000437

+408.13%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.007755
$0.007755$0.007755

+210.20%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00220
$0.00220$0.00220

+120.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.475
$1.475$1.475

+96.66%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000081
$0.0000000000000000081$0.0000000000000000081

+80.00%