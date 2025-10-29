ราคาปัจจุบัน BankrStrategy วันนี้ คือ 0.00000971 USD ติดตามการอัปเดตราคา BNKSTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BNKSTR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BankrStrategy วันนี้ คือ 0.00000971 USD ติดตามการอัปเดตราคา BNKSTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BNKSTR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BNKSTR

ข้อมูลราคา BNKSTR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BNKSTR

โทเคโนมิกส์ BNKSTR

การคาดการณ์ราคา BNKSTR

BankrStrategy โลโก้

BankrStrategy ราคา (BNKSTR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BNKSTR เป็น USD

--
----
-7.90%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
BankrStrategy (BNKSTR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:32:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BankrStrategy (BNKSTR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0000097
ต่ำสุด 24h
$ 0.00001054
สูงสุด 24h

$ 0.0000097

$ 0.00001054

$ 0.00011966

$ 0.0000097

-1.80%

-7.90%

-28.34%

-28.34%

ราคาเรียลไทม์ BankrStrategy (BNKSTR) คือ $0.00000971 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBNKSTR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0000097 และราคาสูงสุด $ 0.00001054 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BNKSTR คือ $ 0.00011966 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0000097

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BNKSTR มีการเปลี่ยนแปลง -1.80% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.90% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -28.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BankrStrategy (BNKSTR) ข้อมูลการตลาด

$ 9.14K

--
----

$ 9.14K

941.85M

941,845,405.3788316

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BankrStrategy คือ $ 9.14K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BNKSTR คือ 941.85M โดยมีอุปทานรวมที่ 941845405.3788316 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.14K

ประวัติราคา BankrStrategy (BNKSTR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BankrStrategy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BankrStrategy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BankrStrategy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BankrStrategy เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-7.90%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ BankrStrategy (BNKSTR)

The perpetual BankrClub NFT machine.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

BankrStrategy (BNKSTR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา BankrStrategy (USD)

BankrStrategy (BNKSTR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BankrStrategy (BNKSTR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BankrStrategy

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BankrStrategy ตอนนี้!

BNKSTR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BankrStrategy (BNKSTR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BankrStrategy (BNKSTR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BNKSTRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BankrStrategy (BNKSTR)

วันนี้ BankrStrategy (BNKSTR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BNKSTR เป็นUSD คือ 0.00000971 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BNKSTR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BNKSTR เป็น USD คือ $ 0.00000971 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BankrStrategy คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BNKSTR คือ $ 9.14K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BNKSTR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BNKSTR คือ 941.85M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BNKSTR คือเท่าใด?
BNKSTR ถึงราคา ATH ที่ 0.00011966 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BNKSTR คือเท่าไร?
BNKSTR ถึงราคา ATL ที่ 0.0000097 USD
ปริมาณการเทรดของ BNKSTR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BNKSTR คือ -- USD
ปีนี้ BNKSTR จะสูงขึ้นอีกไหม?
BNKSTR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BNKSTR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:32:20 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

