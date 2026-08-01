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ราคาปัจจุบัน bankrize everything วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BNKRIZE เท่ากับ 20,628 USD ติดตามการอัปเดตราคา BNKRIZE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน bankrize everything วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BNKRIZE เท่ากับ 20,628 USD ติดตามการอัปเดตราคา BNKRIZE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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bankrize everything ราคา (BNKRIZE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BNKRIZE เป็น USD

$0.00000021111
$0.00000021111$0.00000021111
+0.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
bankrize everything (BNKRIZE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:44:43 (UTC+8)

ราคา bankrize everything วันนี้

ราคาปัจจุบัน bankrize everything (BNKRIZE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BNKRIZE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BNKRIZE.

bankrize everything มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 20,628 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 97.49B BNKRIZE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BNKRIZE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BNKRIZE เคลื่อนไหว +0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.10% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

bankrize everything (BNKRIZE) ข้อมูลการตลาด

$ 20.63K
$ 20.63K$ 20.63K

--
----

$ 20.63K
$ 20.63K$ 20.63K

97.49B
97.49B 97.49B

97,490,463,480.60634
97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ bankrize everything คือ $ 20.63K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BNKRIZE คือ 97.49B โดยมีอุปทานรวมที่ 97490463480.60634 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.63K

ประวัติราคา bankrize everything USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

+0.34%

-2.10%

-2.10%

ประวัติราคา bankrize everything (BNKRIZE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา bankrize everything เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา bankrize everything เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา bankrize everything เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา bankrize everything เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.34%
30 วัน$ 0-1.51%
60 วัน$ 0-2.16%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา bankrize everything

การคาดการณ์ราคา bankrize everything (BNKRIZE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BNKRIZE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา bankrize everything (BNKRIZE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ bankrize everything อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา bankrize everything จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BNKRIZE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา bankrize everything

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bankrize everything (BNKRIZE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

เกี่ยวกับ bankrize everything

ราคาปัจจุบันของ bankrize everything คือเท่าไร?

bankrize everything เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ BNKRIZE คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿666130.16794745952000 BNKRIZE อยู่ในอันดับ #8746 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ bankrize everything มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ BNKRIZE มีเท่าไร?

มีโทเคน 97490463480.60634 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

bankrize everything เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

bankrize everything เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿ ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ BNKRIZE คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

BNKRIZE มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ bankrize everything

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:44:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ bankrize everything (BNKRIZE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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